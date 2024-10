Romeo “Meo” Sacchetti sarà il nuovo Ct della Nazionale italiana di Basket.

La notizia girava già da qualche tempo, ed è diventata ufficiosa questa mattina, in attesa poi di un’ufficialità che arriverà sabato alle ore 11,30, quando a Cagliari il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Gianni Petrucci lo presenterà alla stampa. L’ex allenatore della Dinamo Banco di Sardegna, ora alla Vanoli Cremona, sostituirà Ettore Messina al termine degli Europei che si disputeranno in Israele a settembre.

La 64enne leggenda azzurra, appena introdotto nella Hall of Fame del basket italiano, guiderà il gruppo azzurro alle qualificazioni per i Mondiali del 2019. Il primo appuntamento sul parquet sarà per il prossimo 23 novembre a Torino, il primo match del girone D contro la Romania. “Sono onorato – ha detto Sacchetti nel comunicato stampa della FIP – di tornare a vestire questa Maglia, stavolta come CT. Ringrazio il presidente Petrucci e la Federazione per la fiducia che mi hanno voluto accordare”.

Sacchetti, lo ricordiamo tutti, è l’allenatore che ha regalato uno storico ‘triplete’ a Sassari nel 2015: Supercoppa Italiana, Campionato e Coppa Italia. Poi la brusca separazione l’anno dopo quando i risultati non arrivavano e le esperienze con Brindisi e, ora, con Cremona in Legadue, con cui si dividerà il prossimo anno. In attesa, quindi, di tornare in Nazionale, lui che l’ha vissuta già da giocatore (argento olimpico a Mosca 1980 e oro europeo a Nantes 1983).