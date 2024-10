Insolita scena ieri sera a San Pantaleo. Il calciatore polacco Robert Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco e della nazionale, della quale è capitano, si è fermato nella piazza dell’incantevole borgo del comune di Olbia, dove erano presenti dei bambini che giocavano a pallone. Il giocatore inizialmente si è limitato a passargli la palla, ma subito dopo si è intrattenuto con loro.

In un primo momento non tutti lo hanno riconosciuto, ma poi si è creata una piccola folla. Lewandowski si è divertito con tutti i bambini presenti con passaggi di classe, tunnel e dribbling. Il video in basso tratto dalle storie Instagram del calciatore.