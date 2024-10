PHOTO



Il Legia Varsavia continua a stupire per le sue provocazioni: stavolta, durante il match col Lech Poznan, il bersaglio è il premier russo Vladimir Putin, esposto in uno striscione che lo raffigura con un cappio al collo e con la maglia dello Spartak Mosca.

I tifosi del Legia Varsavia sono conosciuti in Europa per i loro modi singolari di esprimere concetti e di protestare, e sono stati più volte multati per questo.