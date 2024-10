Nel giorno del suo insediamento nel consiglio direttivo dei Leeds United, microspie e telecamere nascoste sono state trovate negli uffici destinati al neo-presidente Massimo Cellino, nella sala riunioni e nei bagni dello stadio Ellan Road.

A riportare l'inquietante notizia è il Mail on line secondo cui la polizia, subito allertata, ha aperto un fascicolo contro ignoti e sta indagando per capire chi è come ha montato le telecamere nei locali del Leeds.