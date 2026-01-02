Il Cagliari torna in campo oggi, venerdì 2 gennaio, per affrontare il Milan di Allegri alla Unipol Domus. Il calcio d'inizio sarà fischiato alle ore 20:45 dall'arbitro Abisso, che decreterà il via dell'anticipo che apre la diciottesima giornata di Serie A, penultima nel girone d'andata.

I rossoneri arrivano in Sardegna forti del secondo posto in classifica con 35 punti, a meno 1 dall'Inter e a +17 sul Cagliari a quota 18 dopo l'ultimo successo del 2025 sul campo del Torino.

Ecco le probabili formazioni in campo,

Cagliari (3-5-1-1): Caprile; Zappa, Deiola, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Mazzitelli, Idrissi; Gaetano; Kilicsoy. All. Pisacane.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. All. Allegri

Pisacane avrà nuovamente a disposizione Mina e Rodriguez in difesa, ma deve ancora fare a meno di Folorunsho, Belotti e Felici. Allegri, invece, dopo aver perso Gimenez deve lasciare a casa Nkunku, ma recupera Pavlovic (in campo dall'inizio) e Gabbia che partirà dalla panchina panchina.