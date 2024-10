Se una volta allo stadio si andava armati di radiolina e cuffiette, da più di dieci anni la risorsa che accompagna il tifoso di calcio è sicuramente l’applicazione per smartphone. Alcune di queste sono talmente dettagliate che riusciamo anche a leggere la descrizione dell’azione che ha portato al goal della squadra che ci interessa. Vediamo quali sono le più interessanti per questa stagione calcistica 2020/2021. 

Il mondo virtuale “invade” i nostri smartphone

Uno degli ambiti in cui i dispositivi mobili sono più utilizzati è sicuramente quello sportivo, vuoi per guardare in diretta la propria squadra del cuore, vuoi per scommettere sui diversi eventi sportivi, oppure semplicemente per seguire i risultati. 

App e siti per seguire i risultati di calcio

Forse, fra le “regine” di piattaforme e siti internet per essere aggiornati sugli sport di tutto il mondo, c’è diretta.it, anche in versione applicazione mobile, scaricabile qui: https://www.diretta.it/mobile/#android. Con oltre un milione di download e 38 sport offerti, diretta.it è sia un sito che un’applicazione multilingua con dettagliati aggiornamenti in tempo reale. Fra le app specifiche per il calcio che non possono mancare sugli smartphone degli appassionati c’è sicuramente Forza Football, disponibile per Android, iOS e Windows: personalizzabile, veloce e completa, Forza Football ci permette anche di ricevere notifiche in base agli eventi che intendiamo seguire. Da citare assolutamente ci sono anche livescore e l’app ufficiale della Serie A, entrambe molto ricche e personalizzabili, in cui troviamo statistiche, classifiche e formazioni in tempo reale, come si legge in quest’interessante articolo di Repubblica: https://www.repubblica.it/sport/2016/02/09/news/app_rep-133068373/. Si passa poi alle applicazioni a pagamento: oltre alle già note DAZN e SkyGo, di interesse soprattutto per chi vuole seguire Serie A e Serie B, c’è anche NowTV, che ci garantisce la visione di Europa League, Liga spagnola, Premier League e Bundesliga tedesca.

Se negli anni ‘90 non c’era calcio senza radiolina, potremmo dire che adesso non c’è smartphone senza applicazioni e gli sviluppatori di software lo sanno bene. Gli aggiornamenti e le offerte continue proposte dai creatori di applicazioni e piattaforme ingolosiscono anche i più scettici utilizzatori, che preferiscono supporti cartacei per tenersi aggiornati sulla propria squadra del cuore.