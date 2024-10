Che peccato. Il Cagliari regge solo un tempo, va avanti con Simeone a fine primo tempo, ma poi crolla nella ripresa sotto i colpi di Immobile e Milinkovic Savic.

LA CRONACA

Zenga con Joao Pedro e Simeone davanti, Ionita in mezzo con Nandez e Rog. Dietro Waluckiewicz con Klavan e Lykogiannis, Mattiello e Faragò sulle fasce.

Grande avvio del Cagliari che al 3' va in vantaggio con una splendida punizione di Joao Pedro, gol annullato dall'arbitro poiché il calcio piazzato era indiretto, ma il brasiliano ha calciato di prima. All'8' ancora Joao Pedro vicino alla rete: cross di Nandez dalla destra e colpo di testa dell'attaccante rossoblù a centroarea, palla alta di poco. La Lazio risponde con due tiri da fuori di Lazzari parati entrambi da Cragno nel giro di 3 minuti.

Al 15' gran botta da fuori di Luis Alberto, ancora Cragno che si rifugia in corner.

Al 18' Faragò perde palla, Jony la recupera, cross in mezzo perfetto per Immobile, tiro a botta sicura, ma Cragno é insuperabile e para ancora.

Al 31' Nandez recupera palla, Rog scatta, serve Mattiello, cross al centro e Ionita di testa la mette all'incrocio, ma Strakosha c'è e minaccia in corner.

Al 41' ancora Cagliari pericoloso con un colpo di testa di Simeone solo a centroarea. All'ultimo minuto del primo tempo rossoblù meritatamente in vantaggio: azione tambureggiante all'interno dell'area di rigore, la palla finisce a Simeone che calcia in porta e beffa Strakosha anche grazie ad una deviazione di Luiz Felipe.

Il primo tempo si chiude con il Cagliari in vantaggio.

Nella ripresa, dopo soli due minuti la Lazio pareggia: Milinkovic Savic scaglia un destro al volo che lascia secco Cragno, gran gol del serbo.

Al 53' Cragno dice di no a Luis Alberto, palla in corner. Al 55' Lazio in forcing e palo di Immobile su una girata a centroarea e con anche la deviazione decisiva dello straordinario portiere rossoblù, oggi in grande serata. Cagliari che si fa vedere al 59' con un colpo di testa di Joao Pedro ben parato da Strakosha.

Al 60', però, arriva il gol della Lazio con Immobile: palla in verticale, sinistro masticato ma comunque efficace e Cragno battuto. La gara si spegne, Zenga effettua qualche cambio, con Ragatzu e Birsa in campo, ma la reazione é sterile. Da segnalare anche l'esordio dell'attaccante della Primavera Gagliano. Il Cagliari prova il forcing finale, ma non c'è nulla da fare, la Lazio regge e porta a casa il risultato.

Foto Fb Cagliari Calcio