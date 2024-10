Il Cagliari torna alla sconfitta dopo il pareggio contro il Sassuolo della settimana scorsa. A Roma, contro la Lazio, finisce 1-0 per i biancocelesti grazie ad un gol di Immobile a metà ripresa. I ragazzi di Di Francesco, oggi con la difesa a tre, hanno tenuto botta nel primo tempo, chiudendo sullo 0-0, sono caduti sul gol del bomber dei capitolini, e poi non sono riusciti a pervenire al pareggio, nonostante alcune buone occasioni. Un periodo nero che prosegue ancora e col terz'ultimo posto in solitaria che adesso è diventato realtà. Prossima fermata, il match contro l'Atalanta di domenica prossima alla Sardegna Arena.

LA CRONACA. Altro cambio di modulo per Di Francesco, che passa alla difesa a tre con Walukiewicz-Godin-Rugani, Lykogiannis e Zappa sulle fasce, Marin e Nandez in mezzo, Nainggolan e Joao Pedro trequartisti con Pavoletti unica punta. L'inizio di partita è in mano alla Lazio, col Cagliari che rimane dietro, in maniera ordinata, non subendo particolari pericoli. Al 21' è Rugani ad avere una chance, colpo di testa alto, con Reina attento. Al 25' tiro di Luis Alberto dal limite, scoordinato calcia alto. Al 27' Immobile di testa prova a sorprendere Cragno leggermente fuori dai pali, ma il portiere rossoblù recupera la posizione e para. Un minuto dopo una girata di Luis Alberto impegna ancora l'estremo difensore rossoblù. Al 36' Immobile al volo, ancora Cragno attento a respingere. Il primo tempo si chiude 0-0, con un Cagliari sulla difensiva, ma con una solidità maggiore rispetto alle ultime uscite.

Nella ripresa, subito Lazio pericolosa: al 48' cross di Lazzari, Cragno smanaccia e anticipa Luis Alberto pronto a colpire di testa. Al 52' si fa male Lykogiannis, dentro Tripaldelli. Al 54' contropiede del Cagliari con Marin, servito da una rimessa laterale di Tripaldelli, che si invola verso Reina ma il suo tiro è di poco alto. Al 57' Immobile supera Walukiewicz, calcia in porta, ma Cragno è ancora una volta molto bravo a respingere. Al 61' la Lazio passa in vantaggio: cross dalla trequarti, sponda di Milinkovic, palla a Immobile che prima fa una finta poi calcia, Cragno la tocca, ma la palla va in rete. Al 63' Pavoletti ha la palla per pareggiare, ma il suo tiro è fiacco e viene respinto da un difensore biancoceleste. Nel Cagliari al 76' dentro Simeone e fuori Zappa, squadra che passa alla difesa a 4 e con le due punte. Nel finale dentro anche Cerri e Pereiro, fuori Pavoletti e Nainggolan. All'85' proprio Pereiro spara alto da pochi passi dopo una respinta di Reina. All'87' destro da fuori di Nandez, Reina si distende e para. Assalto finale dei rossoblù, ma non c'è nulla da fare, il Cagliari perde ancora.