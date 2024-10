Davide Nicola è finalmente il nuovo allenatore del Cagliari. Conclude a lieto fine la telenovela che ormai da settimane vedeva in trattativa la società rossoblù per portare in Sardegna l'erede di Claudio Ranieri.

Così, a pochi minuti dall'ufficializzazione della risoluzione di contratto da parte dell'Empoli, arriva anche l'annuncio ufficiale della società isolana. "L'attesa è FINITA", scrive sui social il Cagliari, condividendo il video in cui riporta alcune delle parole che ricalcano la filosofia del nuovo tecnico.

Davide Nicola, esperto di salvezze, artefice dei miracoli con Crotone, Salernitana e appunto Empoli, sarà così l'uomo alla guida del Cagliari che verrà.