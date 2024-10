È tutto pronto in Casa Latte Dolce per la sfida di Coppa Italia in programma domani alle 18.00 al Vanni Sanna contro la Torres, reduce dal successo nel turno precedente contro l’Arzachena.

A presentare la sfida mister Stefano Udassi: “Due settimane di ritiro a Valledoria, il ritorno a Sassari, la preparazione che continua fra sedute in palestra, allenamenti e amichevoli, l'ultima appena ieri contro il Bosa d'Eccellenza. Abbiamo lavorato tanto per farci trovare pronti alle prime chiamate stagionali: domenica in Coppa Italia e poi ancora una settimana dopo in campionato. Il destino ha voluto che l'accoppiamento in entrambi i casi fosse con la Torres: massimo rispetto per l'avversario, consapevolezza degli stimoli che può dare la stracittadina ma approccio che non muta rispetto a tutte le gare che contano”.

“Ce la giocheremo – ha aggiunto – decisi a mettere in campo la migliore prestazione possibile per ottenere il miglior risultato possibile, è chiaro. In quest'ultimo mese ci siamo allenati duramente, senza risparmiarci, perché è il nostro lavoro e perché abbiamo chiaro il nostro obiettivo: arrivare a fare il nostro meglio per ottenere quanto di meglio. Questo gruppo si è compattato ancora e ancora più forte, ha inglobato i nuovi arrivati, ha voglia di fare e di fare bene”.

“Scelte? Naturale che con una rosa ampia e competitiva ci siano delle scelte da fare, ma è la normalità e il bello del calcio. A nessuno è preclusa una chance, tutti devono meritarsela. La coppa è un test importante, ci teniamo a fare bene ma non diamo nulla di scontato. Sempre a testa alta e con il giusto spirito e la giusta mentalità, ma senza mai volare alto staccando i piedi da terra. Io e lo staff – ha concluso mister Udassi – abbiamo fiducia nei ragazzi, non vediamo davvero l'ora di scendere in campo”.