Si chiude la terza settimana di preparazione per il Sassari calcio Latte Dolce. Fra sedute in palestra, allenamenti in campo agli ordini di mister Stefano Udassi e del suo staff, partitelle in famiglia e amichevoli il gruppo si compatta, si inizia a mettere insieme il puzzle in vista del prossimo campionato di serie D.

A detta del difensore Marco Cabeccia, “Le impressioni sono positive. Siamo ripartiti da buone basi grazie al lavoro fatto la scorsa stagione. Impegno, dedizione e voglia di sacrificarsi sono cardini della cultura di questa società. Sappiamo che intorno a noi si sta creando tanto entusiasmo e dal canto nostro possiamo assicurare che metteremo il massimo impegno a partire da ogni singolo allenamento. Sono arrivati ottimi giocatori, che non hanno certo bisogno di presentazioni, e giovani validi desiderosi di mettersi in mostra e fare bene. Sono però convinto che l’aver dato fiducia a gran parte del gruppo delle ultime annata potrà essere l’arma in più per consentire ai nuovi di inserirsi in modo graduale e senza grosse pressioni. Non siamo neanche all’inizio: è il momento di parlare poco, e fare tanto”.

“Siamo partiti al massimo, concentrati, decisi e determinati a dare sempre il massimo per prepararci al meglio in vista del campionato – così l’esterno Federico Pireddu -. Il gruppo è unito, sempre pronto a mettersi a disposizione del mister. Così deve essere e così sarà come l’anno scorso. I nuovi acquisti si sono integrati al meglio, dopo le prime settimane di lavoro trascorse insieme a lavorare sul campo, il nostro gioco comincia a rivelarsi a farsi vedere, in allenamento, nelle partitelle e in amichevole. La strada è quella giusta: testa bassa e pedalare, ora dalle parole occorre passare ai fatti, al gioco. Non vediamo l’ora di iniziare il campionato”

“Corriamo a grandi passi verso l'inizio di una nuova stagione di calcio. Grandi passi, certo, ma senza forzare – ha aggiunto il centrocampista Giuseppe Nuvoli -. Seguiamo il calendario di lavoro, ci impegniamo tutti a dare il nostro meglio ed è chiaro che ognuno di noi, dal più giovane al più esperto, aspetta con impazienza il primo fischio di inizio ufficiale. Il gruppo di compatta, noi nuovi non abbiamo avuto problemi ad integrarci. Così come i giovani, ascoltano i consigli dei grandi e si impegnano per crescere e maturare. Andiamo avanti, ci divertiamo assieme e ci prepariamo ad affrontare le sfide che contano”.

“Ho iniziato da appena tre settimane questo nuovo percorso con addosso la maglia del Sassari calcio Latte Dolce e devo ammettere che mi trovo molto bene, nel gruppo e con lo staff – ha sottolineato l’attaccante Nino Pinna -. Mi piace come ci alleniamo, mi piacciono la serietà e la professionalità che caratterizzano il lavoro sul campo ed in palestra. Ho davvero buone sensazioni in prospettiva, abbiamo una buona idea di gioco e dobbiamo sfruttare nel miglior modo possibile le nostre qualità, così facendo possiamo fare veramente qualcosa di bello. Senza mai smettere di impegnarci e di tenere la testa alta ma ben piantata sulle spalle”.