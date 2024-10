Achille Polonara resta a casa. L'attesissimo annuncio è arrivato questa mattina attraverso i canali ufficiali della Dinamo. L'ala marchigiana ha rinnovato il contratto col Banco di Sardegna fino al 2021 sposando ancora il progetto di Stefano Sardara.

Ad aprire la diretta, che ha annunciato la novità, un video messaggio rivolto ai tifosi dal giocatore: "Ciao ragazzi, sono in pullmino alle Mauricius per il mio viaggio di nozze. Sono stracarico e motivato per questo rinnovo. Naturalmente non poteva che essere così. Ci vediamo a Sassari prestissimo".

Dopo l'acquisto del croato Miro Bilan e la conferma di Pierre, dunque, un'altra importante novità in vista della prossima stagione.