Il Cagliari ricomincia da Sau: è stato proprio il giocatore di Tonara, quasi di casa ad Aritzo, sede del ritiro precampionato, a segnare la prima rete stagionale per la squadra di Massimo Rastelli nell'amichevole di questo pomeriggio con la Rappresentativa Barbagia, team composto da giocatori dei tornei dilettanti della zona. Troppo il divario con gli sfidanti per trarre indicazioni, ma il Cagliari ha mostrato subito voglia di fare e concentrazione.

Tanto che nel giro di dieci minuti era già avanti di tre gol. Dopo la segnatura rompighiaccio di Sau sono arrivate in rapida successione le doppiette di Farias e Donsah. E poi ancora un'altra rete di Sau una doppietta anche per Capello. Primo tempo concluso con il risultato di otto a zero. Tante reti: quasi un modo per dire grazie ai moltissimi tifosi arrivati ad Aritzo da tante parti della Sardegna per non perdersi la prima amichevole della stagione. Prime rivelazioni anche dal punto di vista tattico: Rastelli ha schierato un 4-3-1-2 con Di Gennaro centrale in mezzo al campo e Farias dietro le punte Sau e Capello.

Nella ripresa Rastelli ha schierato gli altri giocatori della rosa. Occhi puntati soprattutto sul nuovo acquisto Melchiorri. Che non ha deluso le attese andando in gol dopo sedici minuti. Dieci a zero siglato da Deiola, classe 1995, lo scordo anno al Tuttocuoio. Poi a segno anche Joao Pedro e ancora Melchiorri. Nel finale il Cagliari ha toccato quota quattordici con un rigore di Joao Pedro e con la terza soddisfazione personale della giornata per Capello.

Cagliari primo tempo: Storari, Balzano, Krajnc, Del Fabro, Murru, Dessena, Di Gennaro, Donsah, Farias, Capello, Sau. Cagliari secondo tempo: Cragno, Pisacane, Benedetti, Del Fabro, Barreca, Barella, Fossati, Deiola, Joao Pedro, Capello, Melchiorri.

Rappresentativa Barbagia: Pili, Balloi, Pinna, L. Pili, Loddo, Forma, Secci, Manca, Calaresu, Ladu, Tocco.Sono entrati nella ripresa Corda, Serra, Boi, Lusci, Patta, Mastromarino, Sedilesu, Mocci, Noli, Sulley. Arbitro: Porcheddu di Oristano. Reti: nel pt 4' Sau, 5' Farias, 9' Donsah, 17' Farias. 23' Donsah, 35' Capello, 30' Sau, 44' Capello: nel st 16' Melchiorri, 19' Deiola, 27' Joao Pedro, 34' Melchiorri, 41' Joao Pedro su rigore, 43' Capello.