E’ una settimana importante in casa amatori Rugby Alghero.

Sabato 3 ottobre 2015 verranno festeggiati i primi 40’anni del club.

Un momento significativo e ricco di emozione e ricordi per tutti coloro che hanno vestito questa maglia, simbolo della palla ovale della città, ma anche per quelli che attorno alla casa Amatori vi ruotano ormai da tanto tempo e naturalmente per gli appassionati e i fedelissimi tifosi.

Un anniversario, quello della società presieduta da Franco Badessi, che sarà segnato da diversi eventi che si concentreranno tutti questo sabato sul campo di Maria Pia e che vedrà coinvolti anche altri club isolani.

Si comincia alle 15.00 con il mini rugby (under 10 12 14 16 18 ).

Alle 16.00 Alghero A- Olbia e alle 17.00 Alghero B- Sinnai.

Alle 18:30 spazio al torneo Old che vedrà scendere in campo Amatori Rugby Alghero - Shardana Old Capoterra e Pellicans. Naturalmente la festa si estenderà anche fuori dal terreno di gioco con un grande terzo tempo degno della migliore tradizione rugbistica.

Intanto, questa è anche una settimana di nuovi arrivi che andranno ad arricchire la rosa a disposizione dell’allenatore giocatore Marco Anversa. Si tratta di un venticinquenne australiano, Joseph Thomas Marston, che potrà essere utilizzato in vari ruoli della tre quarti e che arriva ad Alghero dopo due anni di esperienza nel campionato neo zelandese. Un gradito ritorno è invece quello di Marco Giacci, n° 8 laziale che ha già vestito la maglia Amatori Rugby Alghero durante l’esperienza in Serie A. Si va dunque a completare la formazione che il prossimo 18 di Ottobre a Sondrio farà il suo esordio nel campionato nazionale di Serie B per il suo primo impegno ufficiale.

“Quella di sabato sarà una giornata speciale per il club e per la città.

Dobbiamo festeggiare ogni singolo atleta che ha veste e ha vestito la maglia Amatori – ha dichiarato l’allenatore- giocatore Marco Anversa. L’impegno e la passione, dai settori giovanili e fino alla prima squadra, ci fa sperare nel futuro e ci dà le giuste motivazioni per andare avanti. Vorremo – ha aggiunto - che la città si stringesse attorno a questa realtà sportiva che rappresenta Alghero in tutta Italia”.