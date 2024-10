L’attesa è finita. Questo pomeriggio ad Alghero, presso il Green Hotel Sporting Club, in viale della Resistenza, piloti, team e tutto lo staff della oliata organizzazione Aci Sassari, daranno il via ufficialmente alle operazioni pre gara per il ritorno della storica cronoscalata Alghero-Scala Piccada. Alle 15 inizieranno le verifiche sportive e tecniche sulle auto che sabato e domenica si sfideranno sui tornanti della strada statale 292 che conduce a Villanova Monteleone. Le verifiche riguarderanno sia le auto storiche che correranno per la gara Tribute, sia le auto moderne che gareggeranno per la conquista del miglior tempo al traguardo. I concorrenti iscritti alla 56esima edizione della Scala Piccada sono ottantanove: 74 con auto moderne e 15 con auto storiche. Le verifiche andranno avanti per tutta la serata e si chiuderanno alle 20.30. Il Parco partenza in via Giovanni XXIII aprirà sabato alle 8 per dare inizio alle prove ufficiali, che si svolgeranno in due manche e si chiuderanno intorno alle 13.30.

La 56^ edizione dell’Alghero- Scala Piccada sarà arricchita da un calendario di eventi collaterali mirati a coinvolgere i cittadini algheresi e i numerosi appassionati e turisti che questo fine settimana sceglieranno Alghero per prendere parte a un grande evento sportivo che ritorna, sotto una nuova veste, dopo aver superato le difficoltà degli ultimi sei anni, nel corso dei quali la manifestazione si è disputata solo una volta.

L'Aci Sassari che ha organizzato l’evento sogna il ritorno in grande stile.

E sotto questo presupposto, sono diversi i momenti di aggregazione pensati per tutti.

Per due giorni e due notti l’area verde di via Berlinguer si trasformerà in una grande vetrina per l’Isola. Proprio a ridosso del paddok e dell’area che conduce alla partenza della gara, in pieno centro abitato, tra via della Resistenza e via Giovanni XXIII, saranno allestiti stand con all’interno i prodotti del Parco naturale regionale di Porto Conte, prezioso partner di Aci Sassari, prelibatezze della cucina sarda in versione “food truck”. E ancora, ci saranno tutti i più celebri operatori isolani di un genere culinario sempre più in voga e sempre più ricercato: lo street food gourmet. Primi piatti, carni, dolci, vini e liquori, una vasta selezione di prodotti tipici, sapientemente preparati, per dare ancora più sapore a un week end per palati fini. Non mancheranno i momenti di musica per dare vita a una manifestazione che merita di essere vissuta e raccontata.

Una organizzazione curata nei minimi particolari anche sul piano parcheggi. Sono state, infatti, realizzate due aree di sosta cui si potrà accedere prima della chiusura della strada e del via della gara e si potrà nuovamente accedere solamene al termine della corsa.

Inoltre, un cittadino, con grande spirito di collaborazione, ha messo a disposizione due terreni: il primo si trova subito dopo la “curva del popolo”, con ingresso a destra per chi percorre la Scala Piccada in senso ascendente. Il secondo più su, in prossimità della Siesta, una delle storiche discoteche di Alghero. I due parcheggi sono stati messi a disposizione gratuitamente. D’intesa col proprietario, Aci Sassari ha previsto per i fruitori un pagamento a offerta libera: servirà per garantire la pulizia di tutta l’area e della strada in cui, sabato e domenica, andrà in scena l’attesissimo spettacolo motoristico.