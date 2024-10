L'Aeroporto di Alghero ospiterà nella hall principale, da domani venerdì 28 aprile dalle ore 17.00 fino a mercoledì 3 maggio, il Trofeo senza fine del Giro d’Italia che sarà poi trasferito nel centro della città. La Grande Partenza del Giro d’Italia, infatti, è in programma proprio da Alghero il prossimo 5 maggio. È la terza volta, dopo il 1991 e il 2007, che la Sardegna ospita questa importante manifestazione nazionale. Il percorso sull’isola prevede tre tappe: la Alghero-Olbia di 203 km, la Olbia-Tortolì di 208 km e la Tortolì-Cagliari di 148 km.

Il Trofeo senza fine, che dal 2000 premia il corridore vincente del Giro d’Italia, è stato concepito e realizzato nel 1999 dal designer Fabrizio Galli, che ha partecipato al concorso di livello internazionale istituito con l’obiettivo di scegliere il Trofeo del Giro d’Italia in occasione del Giubileo.

Il Trofeo è in rame, placcato oro 18 carati, ed è costituito da una spirale o elica che elevandosi dalla base si allarga in cerchi sempre più ampi che aumentano di numero di anno in anno. All’interno dei cerchi, i nomi, incisi a mano sulla superficie esterna della spirale, di tutti i vincitori dal 1909 con Luigi Ganna al 2016 con Vincenzo Nibali.

In occasione del centenario del Giro d’Italia, dal 1 maggio fino alla fine di giugno, nella sala check in saranno appese 100 bandiere raffiguranti la maglia rosa. Ciascuna bandiera sarà dedicata a una delle 100 edizioni del Giro d’Italia e ne celebrerà il vincitore.

Nella main hall è allestito un set fotografico raffigurante l’immagine di un traguardo di fronte alla quale è posizionata una sagoma di un ciclista che esulta. Chiunque potrà farsi fotografare simulando di essere il corridore. È prevista, poi, un’intera area shopping dedicata alla manifestazione ciclistica in cui poter acquistare gadget e souvenir.

Tante le iniziative messe in campo dall’Aeroporto di Alghero in occasione della prestigiosa manifestazione ciclistica. Già da alcuni giorni lo scalo si è tinto di rosa: il personale di terra indossa un foulard rosa e tutte le varie aree dell’aerostazione sono state personalizzate per celebrare l’evento.

La facciata esterna è illuminata da potenti fari color Rosa Giro d’Italia così come i soffitti della main hall creando l’effetto “cielo rosa”. In tutta l’aerostazione sono stati installati banner di varie misure per ricordare a passeggeri, turisti e curiosi la partenza del 5 maggio.

“Per la Società è un onore ospitare il Trofeo senza fine – ha detto Mario Peralda, Direttore Generale di Sogeaal – Tra le diverse iniziative con cui, insieme a Regione Sardegna, abbiamo voluto celebrare questa occasione nel nostro aeroporto, è particolarmente simbolico - oltre che divertente - il modo in cui verranno accolti i passeggeri in arrivo, che si troveranno a "varcare" il traguardo di una tappa del Giro, a sottolineare il ruolo del nostro Aeroporto come traguardo d'arrivo del turismo nell'Isola”.