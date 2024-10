L’Acqua di San Martino approda in serie A come acqua ufficiale del Cagliari Calcio. Per tre anni, la società amministrata dai fratelli Luca e Pier Mario Simula sarà sponsor ufficiale e fornitore esclusivo dei rossoblù.

L'accordo rientra nel percorso di valorizzazione delle eccellenze identitarie locali che la San Martino sta portando avanti su tutto il territorio regionale e nazionale.

L'Acqua di San Martino recentemente ha ottenuto, prima in Italia, il prestigioso premio “Crystal”, al Superior Taste Award di Bruxelles.

“Siamo orgogliosi e felici di far parte del nuovo corso del Cagliari Calcio – spiega Luca Simula, amministratore unico della San Martino – e viste le peculiarità della nostra acqua, non potevamo non essere protagonisti di primo piano al fianco della squadra che tiene alto il nome della Sardegna”.