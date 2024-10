Dal 6 al 9 settembre, il tratto di mare tra Palau e Santa Teresa di Gallura ha ospitato la “Windsurfer Grimaldi Cup”, il quarantaquattresimo campionato italiano assoluto open della storica Classe Windsurfer, organizzato dal Porto Liscia Club sotto l’egida della Lega Navale Italiana, il supporto della Classe Windsurfer e il patrocinio della Grimaldi Lines e della ditta Marlene.

78 gli atleti partecipanti, provenienti da nove nazioni e con età compresa tra i 17 e gli 82 anni. Tra le novità di quest’edizione l’utilizzo delle tavole Windsurfer LT di nuova concezione, riprogettate dalla Cobra International con materiali all'avanguardia e delle “boe intelligenti” prodotte dall'azienda di Detroit MarkSetBot e arrivate direttamente dagli Usa, dotate di GPS e di un motore elettrico con otto ore di autonomia.

Un evento sportivo che ha avuto un successo di presenze. «Un grande risultato soprattutto dal punto di vista turistico – ha affermato Stefano Pisciottu del Porto Liscia Club –, grazie al movimento dei circa ottanta atleti e del loro entourage, partito dai primi di settembre e ancora in corso, per un numero globale di circa cinquecento persone ogni giorno in spiaggia. Questo turismo sportivo attivo ha creato un prezioso indotto per il territorio nell’arco di trenta chilometri».

L’evento principale sono state le regate “course race”, svolte su un percorso a triangolo in sette prove, con gli atleti divisi in cinque categorie in base al peso e al genere.

La classifica Leggeri ha visto prevalere il veneto Samuele Montino, per i Medio leggeri il romano Luca Di Tomassi, nei Medio Alessandro Torzoni di Piombino mentre nei il siciliano Paco Cottone.

Per la categoria Donne il primo posto è andato all’atleta italo-francese Celìne Bordier, che si è aggiudicata anche la Long Distance. Tra gli uomini, a vincere questa spettacolare regata costiera. è stato il siciliano Marco Casagrande.

I prossimi appuntamenti saranno dal 26 al 28 di con i Campionati windsurfer europei in Spagna, vicino a Barcellona, nella località di Vilanova i la Geltrú. Maggiori informazioni sul sito windsurferclass.com.