La Torres rifila 4 reti al malcapitato Tor Sapienza nella ventiduesima giornata del campionato di serie, ma a tenere banco sono le parole post partita del presidente rossoblù Sechi.

“Sono molto deluso per lo scarso pubblico perché questa giovane squadra si merita molto più di questo. La città che deve seguire la squadra non esiste, cosa dobbiamo fare di più? Secondi in classifica. Questo ragazzi si meritano di essere seguiti e io ringrazio la solita curva e i fedeli della tribuna”, queste le sue parole”.

Un successo che porta la firma di Gjuci (doppietta), Sartor e un autogol di Dovidio e che porta la Torres al secondo posto in classdifca a pari punti con l’Ostiamare.

Un risultato positivo che non placa neanche le polemiche sulle condizioni del Vanni Sanna: “Un secondo aspetto – rincara la dose Sechi – è quello delle condizioni del campo. Non volevamo scuse sui risultati ma è evidente che sia per noi sia per le squadre che ospitiamo questo stadio si presenta in condizioni disastrose. È un cimitero, in completo stato di abbandono. Credo sia anche una questione di immagine della città oltre che di dati tecnici”.

Sulla stessa linea Mariotti: “Lo dico oggi, dopo una vittoria per 4-0. Giocare su un campo in queste condizioni è una vergogna e mi dispiace per le due squadre che ci giocano. I tifosi si dovrebbero arrabbiare per questo. Per la partita di oggi.. al 23' eravamo 3-0. I ragazzi sono stati bravi, approccio giusto e mi è piaciuta la gestione. Un passo avanti nella personalità e dopo Ostia ci confermiamo. Ha debuttato un 2002, Claudio Fadda. Un rigore parato da Colombo. Gjuci doppietta e ancora non è al 100% ma lo conosco bene da anni. Tutti quelli che sono entrati hanno fatto bene, i giovani stanno crescendo. Tanti motivi di soddisfazione”.