La Torres capolista è ospite al Bruno Recchioni nella 16a giornata del girone B di Serie C, dove affronterà la Fermana fanalino di coda. Una partita apparentemente alla portata dei rossoblù, contro un avversario che non trova il successo da 15 giornate, ma che potrebbe nascondere le classiche insidie laddove col passare dei minuti il match non dovesse sbloccarsi.

Proprio a ridosso del match contro i sassaresi è arrivato lo scossone interno in casa Fermana, dopo l’ennesima sconfitta. I calciatori, convocati in sede uno ad uno, sono stati “interrogati” su motivazioni e prospettive, e alcuni sono finiti fuori dal progetto: su tutti Padella, Laveroni e Calderone. Grande ex di giornata Manuel Fischnaller, protagonista la scorsa stagione coi gialloblù (13 gol) e quest’anno trascinatore dei sassaresi, reduce da due doppiette consecutive in campionato.

Dopo il successo di misura del Cesena sulla Juventus Next Gen, ieri, i ragazzi di mister Greco sono nuovamente costretti a inseguire i romagnoli per raggiungerli in vetta alla classifica, a due settimane dall’attesissimo scontro diretto al Manuzzi. Orfano di Dametto, il tecnico capitolino schiera dal 1’ Fabriani al fianco di Idda e Antonelli, con Zaccagno fra i pali. A centrocampo conferme per Liviero, Mastinu, Giorico e Zecca. Davanti ancora Scotto, Ruocco e Fischnaller.

LE FORMAZIONI

Torres (3-4-3): Zaccagno, Idda (46’ Goglino), Antonelli, Fabriani, Liviero, Mastinu, Giorico (42’ Cester), Zecca (76’ Menabò), Scotto, Ruocco, Fischnaller. Allenatore: Alfonso Greco.

A disposizione: Garau, Petriccione, Pinna, Siniega, Mandrelli, Kujabi, Goglino, Menabò, Nunziatini, Masala, Pelamatti, Cester.

Fermana (4-3-3): Furlanetto, Santi, Spedalieri, Gasbarro, Pistolesi, Scorza, Fontana, Misuraca, Eleuteri (88’ Pinzi), Semprini (80’ Paponi), Tilli. Allenatore: Stefano Protti.

A disposizione: Borghetto, Mancini, Fort, Curatolo, Pinzi, Paponi, Biral, Giandonato, Grassi, Gianelli.

PRIMO TEMPO

Le squadre si studiano, la Fermana prova a proporsi nei primi minuti ma senza particolare efficacia, la Torres attende. Il primo pericolo arriva al 7’, con la Torres che si affaccia dalle parti di Furlanetto: Zecca al centro per Scotto, il capitano manca la volée da buona posizione e la palla giunge a Liviero, il cui sinistro viene sporcato e deviato in corner; buona chance per i rossoblù. I sardi alzano il baricentro e aumentano la pressione, la Fermana fatica ad uscire dalla propria metà campo. Al 14’ Idda rimedia un giallo dopo aver strattonato Tilli che era fuggito sulla trequarti: diffidato, il difensore sardo salterà il match con l’Arezzo.

Sugli sviluppi del calcio di punizione arriva il vantaggio dei padroni di casa: dopo una serie di batti e ribatti in area la palla giunge a Misuraca, che a porta sguarnita sblocca a sorpresa il match allo scoccare del quarto d’ora. La Torres prova a riprendere in mano la partita, ma gli uomini di Greco faticano a trovare una manovra pulita, la Fermana si difende con ordine e non concede spazi. Al 24’ arriva la prima ammonizione fra le fila gialloblù: calcione di Santi a Scotto, il direttore di gara estrae il cartellino. Un minuto più tardi è proprio Scotto a rendersi pericoloso, colpendo di testa in area su un cross di Giorico, ma Furlanetto fa sua la sfera. Al 30’ Fontana rimedia un giallo per proteste, dopo che Ruocco era stato atterrato sulla trequarti.

Un po’ frettolosa la Torres in questa fase di gioco: i sassaresi non riescono a imbeccare Fischnaller, fino ad ora oscurato dalla retroguardia avversaria. Al 38’ è la Fermana a rendersi ancora pericolosa: Semprini sfiora di testa in piena area ma non riesce a inquadrare la porta, c’è una deviazione. L’arbitro ammonisce Giorico, che aveva tentato di interrompere l’azione gialloblù: anche lui diffidato, salterà la prossima. Al 42’ Greco è costretto al primo cambio: Giorico non riesce a proseguire dopo aver preso un pestone, al suo posto Cester.

In difficoltà i rossoblù nel finale di primo tempo, la retroguardia vacilla sugli spunti di Tilli, che a più riprese crea scompiglio con i suoi guizzi. Al 46’ Fischnaller va in gol al termine di una ripartenza, ma il direttore di gara annulla, forse per posizione di offside. Un minuto più tardi l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi. Una prima frazione di gioco complicata per la Torres: poche emozioni e un po’ di nervosismo. Greco perde Giorico per infortunio. Nella ripresa servirà un'altra verve in campo da parte dei sassaresi, contro una Fermana compatta e attenta in ogni zona del rettangolo.

SECONDO TEMPO

Le squadre tornano in campo e Alfonso Greco fa un altro cambio: fuori Idda e dentro Goglino per dare impulso offensivo. Al 47’ primo squillo della Torres: Ruocco da posizione defilata colpisce di testa, ma non impensierisce Furlanetto. Al 49’ ancora pericolo nell’area della Fermana: Mastinu trova Scotto a ridosso del dischetto, il capitano rossoblù si gira e calcia, ma non inquadra lo specchio della porta. Al 54’ Zecca rimedia il giallo, in difficoltà sul solito Tilli.

Al 56’ la Torres trova il pareggio: un lampo di Ruocco scardina la difesa gialloblù. Grande controllo in area del 10 sassarese, che riceve spalle alla porta e si gira in un fazzoletto trafiggendo Furlanetto. Settimo gol in campionato per l’ala campana. Ancora ospiti pericolosi al 61’: su una punizione di Scotto torsione in area di Fischnaller, ma il centravanti non inquadra la porta. Ma è la Fermana al 64’ ad avere la grande chance per trovare il nuovo vantaggio: Scorza, quasi sorpreso, raccoglie al limite un errato rinvio di testa di Fabriani e ha la possibilità di involarsi tutto solo verso la porta di Zaccagno, ma perde l’attimo e Zecca è fondamentale nello sbarrare la strada all’avversario. Brivido Torres.

Al 67’ è ancora Scorza a spaventare la retroguardia rossoblù: il numero 8 pescato in area da Gasbarro colpisce in tuffo di testa indirizzando sul palo lontano, ma manda fuori. Al 76’ Greco inserisce un altro attaccante: Menabò subentra a Zecca, Torres a trazione ultra-offensiva con una sorta di 4-2-4. L’arbitro fischia un fallo in attacco in area della Torres e sventola il cartellino giallo a Semprini, terzo ammonito per i marchigiani. Due minuti più tardi, al 79’, è proprio Semprini a causare il giallo ad Antonelli che lo stende. Stessa sorte per Misuraca, che all’81’ interrompe una ripartenza dei sassaresi.

All’84’ doppia occasione Torres: Ruocco di testa, pescato da Scotto, trova la risposta di Furlanetto da distanza ravvicinata, la difesa allontana e Liviero ci prova dalla distanza, ma la palla termina fuori. Il tempo scorre ma i sardi non riescono a trovare il guizzo per il vantaggio. All’87’ ancora un giallo: stavolta è Cester a ricevere l’ammonizione. Quattro minuti di recupero per le speranze delle due squadre. La Fermana chiude in avanti, calcio di punizione dal limite al 94’ e ammonizione per Fabriani. Nulla di fatto, finisce 1-1.

La Fermana ostacola il percorso di Scotto e compagni e porta a casa un meritato pareggio. Per i sassaresi una prova sofferta, dopo essere andati in svantaggio nel primo tempo. Nella ripresa il gol di Ruocco non dà la scossa e la Torres manca l’appuntamento con la vittoria. Rossoblù secondi a -2 dal Cesena, a due settimane dallo scontro diretto. Prossimo appuntamento al Vanni Sanna, dove domenica prossima arriverà l’Arezzo.