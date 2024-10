Una Torres sprecona e sfortunata manca l'appuntamento con i tre punti al Vanni Sanna. Di fronte il Pontedera dell'ex Cagliari e Olbia Max Canzi, che porta a casa un punto d'oro dopo un match di sacrificio e sofferenza. Protagonista di giornata l'estremo difensore Stancampiano che ha sbarrato la porta ai rossoblù, complice l'imprecisione sotto porta degli attaccanti.

Un punto che assicura comunque la vetta della classifica. Le inseguitrici, Cesena e Pescara, portano rispettivamente a casa pareggio e vittoria. Proprio gli uomini di Zeman saranno, mercoledì 25, i prossimi avversari della Torres, in uno scontro ad alta quota che promette spettacolo.

Soltanto tre punti separano le due compagini, grandi protagoniste di questo campionato. Mister Greco, dopo quello che può essere considerato il primo (mezzo) passo falso della stagione, nonostante l'ennesima prova convincente, arriva alla sfida con la diretta rivale dopo due partite senza vittoria.

Dal canto suo il Pescara, fin dalle prime battute affermatasi come una delle squadre da battere, vuole ritrovare continuità dopo l'importante successo per 1-4 in casa della Lucchese. Gli estremi per una grande partita ci sono tutti, i sassaresi vogliono confermarsi mattatori e padroni del girone, ma contro i biancoazzurri servirà una partita perfetta.

Foto Sef Torres