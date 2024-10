A Chiavari fu la prima battuta d’arresto del campionato, quando allo Stadio Comunale l’Entella vinse 2-0 mettendo fine alla striscia positiva di 11 partite della Torres. Oggi le squadre si ritrovano al Vanni Sanna, separate da classifica e ambizioni diverse: per i sassaresi un volo ormai prenotato, possibilmente in prima classe, per i playoff; per i liguri un futuro ancora da decifrare, con la chiara ambizione di staccare quel ticket playoff che i torresini possono sventolare con orgoglio. Certo, adesso non basta più: i ragazzi di Alfonso Greco vogliono consolidare, partita dopo partita, il secondo posto guadagnato sul campo grazie a un brillante percorso. Basteranno invece i 3 punti rosicchiati al Cesena per riaccendere la fiammella che illumina le speranze di primato? Difficile dirlo, i romagnoli distano 9 punti e la sfida fra le due grandi protagoniste della stagione è ancora lontana.

La priorità, dunque, rimane guardarsi le spalle e tenere alla larga le inseguitrici. C’è tuttavia da sfatare il tabù Entella, tre le sconfitte su tre sfide giocate dal ritorno dei rossoblù in terza serie. Un avversario indigesto sinora, capace di schermare gli attacchi dei torresini e di punirne la retroguardia al momento opportuno. Per Greco si tratta dell’ennesima prova di maturità, che potrà affrontare forte del recupero di alcuni uomini chiave. Tornano infatti Mastinu, dopo il turno di riposo precauzionale dovuto a piccoli problemi fisici, e Dametto, che riprenderà le chiavi della difesa dopo aver scontato la squalifica. Per il resto il tecnico capitolino potrà contare su tutti i suoi fedelissimi: Fischnaller è totalmente ristabilito, fresco di gol d’autore, Ruocco ha ritrovato la brillantezza dopo un periodo di appannamento, Zecca è in stato di grazia.

Con Cester sempre più protagonista a centrocampo e Mastinu spostato nel suo ruolo naturale, più avanzato, interessante capire come Greco muoverà le sue pedine: sarà solo panchina per il numero 21, appena rientrato dall’infortunio, o a fargli posto sarà uno dei “tre arcieri”? Oppure l'allenatore opterà per uno schieramento più spregiudicato riportando Mastinu in mezzo al campo? Dubbi che potrà sciogliere soltanto la formazione ufficiale. Ecco gli 11 che scenderanno in campo dal primo minuto: ristabilito il terzetto difensivo con Dametto che torna dal 1’ insieme a Idda e Antonelli, davanti al solito Zaccagno. Greco concede un po’ di riposo a Zecca, sulle fasce Liviero e Zambataro. In mezzo al campo ancora Cester insieme a Giorico. Davanti il tridente Ruocco-Scotto-Fischnaller, solo panchina quindi per Mastinu.

LE FORMAZIONI

Torres (3-4-1-2): Zaccagno, Idda, Antonelli, Dametto, Zambataro, Cester, Giorico, Liviero, Ruocco, Scotto, Fischnaller. Allenatore: Alfonso Greco. A disposizione: Garau, Petriccione, Siniega, Pinna, Rosi, Zecca, Masala, Lora, Nunziatini, Verduci, Mastinu, Goglino, Diakité.

Virtus Entella (3-5-2): De Lucia, Manzi, Bonini, Portanova, Zappella, Corbari, Petermann, Lipani, Parodi, Montevago, Giovannini. Allenatore: Fabio Gallo. A disposizione: Paroni, Siaulys, Cecchini, Granata, Tomaselli, Vianni, Valori, Siatounis, Sadiki, Di Mario, Djabi, Ghio, Santini.

Arbitro: Jules Roland Tona Mbei, Sez. di Cuneo.

PRIMO TEMPO

Inizia la partita, dei padroni di casa il primo possesso. Ci prova subito la Torres: sortita offensiva dei rossoblù con Scotto che si destreggia in area ma perde l’attimo e si porta il pallone sul fondo. Arriva immediata la risposta dell’Entella che crea la prima vera occasione del match: su un cross da calcio d’angolo Giovannini anticipa tutti e col destro conclude sopra la traversa. Ritmi contenuti in questo avvio di gara, le squadre non rinunciano a giocare ma allo stesso tempo si dispongono con attenzione in fase di non possesso.

Ancora Torres al 13’: cross di Liviero, palla che sfila e giunge a Scotto lesto nel calciare, ma la difesa ligure fa muro. I sassaresi si affidano al palleggio e provano a consolidare il possesso, attendendo con pazienza il momento giusto per colpire. Metà del primo tempo, non cambia il canovaccio tattico: la Torres costruisce ma non punge, mentre l’Entella in fase di contenimento difende arroccata nella propria metacampo. Al 26’ i rossoblù si rifanno avanti: bella manovra che porta a un cross di Liviero corretto da Zambataro, la sfera giunge a metà strada fra Scotto e Fischnaller che si disturbano a vicenda e non riescono a concludere da ottima posizione.

Occasionissima Entella alla mezzora: gran girata di testa di Portanova, Zaccagno vola e leva la sfera dall’incrocio. Gran riflesso dell’estremo difensore rossoblù. Torres che ha un po’ perso l’iniziativa in questa seconda fase, adesso sono i biancocelesti a dettare i ritmi. Nel momento più delicato arriva il vantaggio rossoblù: scambio Scotto-Zambataro, bellissimo cross d’esterno dell’etiope che pesca Ruocco tutto solo in area, bravo a indirizzare il pallone di testa sotto la traversa. Un lampo improvviso dei padroni di casa che si portano avanti dopo 38 minuti poveri di occasioni. Finale in dei sassaresi, ma nessuna occasione da segnalare. Non c’è recupero, l’arbitro manda tutti al riposo.

Una Torres cauta e cinica va all’intervallo in vantaggio grazie a una brillante azione che ha portato al colpo di testa vincente di Ruocco. Decisivo Zaccagno in un paio di frangenti, buona prova dei rossoblù che nella ripresa dovranno stare attenti a non farsi schiacciare e soprattutto a sfruttare le ripartenze che l’Entella, costretto a inseguire, potrebbe concedere.

SECONDO TEMPO

Riprende il gioco col pallone in possesso degli ospiti. Sessanta secondi e la Torres va a un passo dal raddoppio: sugli sviluppi di un calcio d'angolo la palla giunge ad Antonelli liberatosi sul secondo palo, il difensore conclude a botta sicura ma Delucia si oppone, sfera che giunge nuovamente al numero 23 lesto a ribattere, ma l'estremo difensore gli chiude ancora lo specchio. Prova ad alzare il baricentro l'Entella che però non riesce a scardinare la difesa avversaria, attenta e compatta. Al 56' ci prova Liviero: servito da Scotto l'esterno calcia al volo da posizione defilata e non va lontano dal palo.

Un'ora di gioco: tentativo di Scotto che lascia sfilare il pallone e dal limite dell'area conclude al lato. Triplo cambio Entella al 62': Santini Tommaselli Siatounis sostituiscono Montevago, Manzi e Corbari. Ci prova Lipani al 63', bravo Antonelli a chiudere in corner. Sul calcio d'angolo l'arbitro fischia un rigore per l'Entella: contatto nella mischia che il direttore di gara giudica irregolare. Parato! Zaccagno è prodigioso e dagli 11 metri ipnotizza Santini.

Al 68' il direttore di gara sanziona il portiere ligure per un intervento scomposto fuori area, poco prima Fischnaller aveva sfiorato il gol mancando di poco l'appuntamento col pallone. C'è un triplo cambio anche fra le file della Torres al 70': fuori Liviero, Scotto e Cester, al loro posto Zecca, Masala e Mastinu. Un quarto d'ora al termine: dopo lo spavento dal dischetto la Torres stringe i denti per preservare il prezioso vantaggio. Ci prova Tomaselli: il suo tiro sporcato da Dametto rischia di beffare Zaccagno che però è ben posizionato. Quarto cambio per i padroni di casa: finisce la gara di Fischnaller, al suo posto Diakité. Tentativo di Siatounis all'80', la sua conclusione si spegne sul fondo. All'82' arriva il pareggio dell'Entella con Petermann: il numero 25 calcia di pima intenzione dal limite dell'area e infila il pallone all'angolino.

Parità ristabilita al Vanni Sanna: dopo un lungo inseguimento gli ospiti sono riusciti a trovare il gol, quando manca poco al 90’. All’84’ l’Entella inserisce Sadiki al posto di Giovannini. La Torres non molla mai, nuovo vantaggio rossoblù: cross in area e sponda di testa di Zecca che trova Ruocco, il fantasista è ancora una volta bravissimo a liberarsi della marcatura e a freddare Delucia da pochi passi. Gol pesantissimo del numero 10 dopo la doccia gelata di qualche minuto prima. Ultimo cambio per l’Entella: Djabi prende il posto di Portanova. Mancano pochi secondi al 90’, poi l’arbitro assegnerà il recupero, ultimi sforzi dei sassaresi per portare a casa un risultato di vitale importanza. Si giocherà fino al 95’. Giallo per Santini al 92’, fallo su Giorico. 

I rossoblù, d'esperienza, giocano col cronometro e provano a spezzare la partita. Ammonito anche Masala reo di aver fermato una ripartenza ligure. Chiude in avanti l'Entella, ultimi disperati attacchi degli ospiti. Sul rinvio di Zaccagno si chiude la gara. La Torres vince ancora: sono sei i successi consecutivi. Mai domi i sassaresi vanno avanti nel primo tempo e si fanno riprendere a 8 minuti dalla fine, ma Ruocco sigla la sua personale doppietta a cinque minuti dal termine e regala un successo pesantissimo ai suoi. Nel mezzo il rigore parato da Zaccagno, grande protagonista di giornata con i suoi interventi. Un altro tassello si aggiunge al cammino dei torresini che trovano il primo successo contro l'Entella nelle ultime due stagioni. In attesa delle rivali la Torres si porta a -6 dal Cesena e allunga sulla Carrarese, adesso a -12.