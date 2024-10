La Torres continua a portare avanti il suo progetto in vista del prossimo campionato di serie D.

Oggi è arrivata l’ufficialità del nuovo allenatore che siederà sulla panchina dei rossoblu: si tratta di Marco Mariotti, ex Monterosi. “Sono molto felice di poter far parte della storia di questo club che ho sempre guardato con rispetto e ammirazione –queste le sue parole – e ho grande voglia di iniziare un cammino che deve essere necessariamente meno complicato di quello appena concluso. Su questo ci siamo intesi subito con la Società per dare vita ad una nuova Torres che dovrà avere obiettivi chiari, in funzione del blasone e dell'importanza che riveste questo club ma anche delle legittime aspirazioni di una piazza esigente”.

Il mister è arrivato oggi in Sardegna e ha subito incontrato la dirigenza per definire le modalità di lavoro che lo vedranno protagonista al Vanni Sanna.

“In queste settimane si è parlato molto di Torres – ha sottolineato ill presidente Salvatore Sechi – ma la responsabilità che ho è quella di preservare l'autonomia della Società e dare continuità al lavoro fatto in questi anni. Pertanto restano aperte le porte agli imprenditori che hanno a cuore la Torres e vorranno farne parte e, nel mentre, mi sto adoperando perché a questa Società sia garantito sempre un presente e un futuro”. “Non dovremo commettere gli errori che hanno condizionato la stagione appena trascorsa– ha concluso -. Proseguiremo nel progetto che riguarda l'allestimento di una squadra competitiva per la categoria e con la strutturazione del settore giovanile già iniziata e che sta dando grandi soddisfazioni. I primi tasselli saranno quelli del tecnico Mariotti, un allenatore che non ha bisogno di presentazioni dato il curriculum, e il ds Tossi che, in queste settimane non ha mai smesso di lavorare attivamente per costruire la Torres della prossima stagione sportiva”. Il nuovo tecnico sarà presentato ufficialmente nelle prossime settimane. Confermato anche il direttore sportivo Vittorio Tossi.