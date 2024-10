Da oggi Marco Sanna e Pietro Rubino non saranno più l’allenatore e il vice allenatore della Torres.

A renderlo noto è la stessa società sassarese che, in una nota, sottolinea come “I risultati negativi e del tutto inaspettati delle ultime gare, in una fase molto delicata del torneo, impongono una scossa alla squadra in funzione di una decisa inversione di rotta” e che rimarca come questa sia “Una scelta dolorosa ma necessaria”.

“La Società – si legge ancora nella nota – ringrazia mister Sanna per essersi messo a disposizione della Torres, che ha onorato prima da calciatore e poi da allenatore, per il lavoro svolto con la consueta abnegazione e onestà professionale. Le strade con il tecnico sassarese si dividono ma, per lo stesso motivo per cui è stato scelto in corso di stagione, i saluti sono accompagnati da stima e affetto”.

Il nome del successore sarà annunciato nella tarda mattinata di domani nel corso di una conferenza stampa. L'allenamento di oggi sarà diretto dal tecnico delle giovanili mister Gigi Casu.