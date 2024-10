La Torres non si ferma più: cinica, spietata e vincente. Per i rossoblù sono 7 su 7; stavolta a farne le spese la Lucchese, che fino ad oggi non aveva mai perso (tre vittorie e due pareggi). Basta un gol per tempo ai sassaresi, prima con Fischnaller e poi con Ruocco.

La classifica adesso dice 21, +6 sul Cesena che tuttavia conta un partita in meno e +8 sul Pescara, che da recuperare ne ha due, e che potenzialmente potrebbe dunque portarsi a sole due lunghezze dalla capolista.

Continua invece il periodo no per l'Olbia: i bianchi cadono a Chiavari, sul campo dell'Entella. Inutile il gol del pareggio di Ragatzu nel primo tempo, con i padroni di casa che nella seconda frazione hanno chiuso la pratica in 8 minuti con le reti che fra il 52' e il 60' hanno portato il match sul 3-1.

Dopo un inizio entusiasmante per la squadra di Leonardo Greco sono arrivati due pareggi e tre sconfitte (4 contando la sconfitta a Sassari in Coppa Italia). Per i galluresi prossimo appuntamento la trasferta a Gubbio, mentre la Torres sarà ospite a Perugia a caccia del bottino pieno.

