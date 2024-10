La Torres chiude il campionato in Abruzzo, dove allo stadio Pavone-Mariani affronterà il Pineto in una sfida che, ai fini della classifica, ha poca valenza per entrambe le squadre. I sardi infatti hanno raggiunto il secondo posto matematico, mentre gli abruzzesi la scorsa settimana hanno centrato la salvezza. Una gara che prepara i sassaresi alla fase più importante della stagione, il primo impegno ufficiale prima dei playoff che vedranno però Scotto e compagni spettatori per qualche settimana, poi subentreranno nella lotta al quarto posto per la promozione. Sarà anche un’occasione per “sperimentare”, come affermato alla vigilia di Alfonso Greco, che ha però sottolineato l’importanza di vincere la partita.

Un’opportunità anche per chi, nell’arco della stagione, ha avuto poche chance di scendere in campo, e per mettersi in mostra in questo importantissimo finale di campionato. Così il tecnico stravolge l’11 titolare, a partire dal portiere: gioca infatti Petriccione, mentre in difesa Siniega, Fabriani e Rosi. A centrocampo Masala, Nunziatini, Lora e Kujabi, davanti Sanat e Goglino a supporto di Diakité.

LE FORMAZIONI

Pineto (3-5-2): Mercorelli, Volpicelli, Sannipoli, Della Quercia, De Santis, Ingrosso, Chakir, Villa, Macario, Traini. Allenatore: Roberto Beni. A disposizione: Tonti, Grilli, Amadio, Germinario, Njambe, Xhani, Marafini, Manu, Borsoi, Evangelisti, Baggi, Teraschi, Iaccarino, Pellegrino.

Torres (3-4-2-1): Petriccione, Fabriani, Siniega, Rosi, Masala, Nunziatini, Lora, Kujabi, Sanat, Goglino, Diakite. Allenatore: Alfonso Greco. A disposizione: Zaccagno, Verduci, Antonelli, Zecca, Liviero, Fischnaller, Zambataro, Cester, Del Giudice, Mudadu, Garau, Pinna.

Arbitro: Marco Di Loreto, Sez. di Terni.

PRIMO TEMPO

Inizia la partita col possesso della Torres. Provano a imporre il proprio gioco i sassaresi, riversandosi sulla metacampo avversaria. Al 9’ Lora soffia il pallone a Marcorelli ma è lo stesso portiere a negare il gol al centrocampista rossoblù. Ci prova Volpicelli per il Pineto al 14’, ma la sua conclusione si infrange sul muro difensivo sassarese. Calcio di rigore per la Torres! Chakir tocca con la mano e il direttore di gara non ha dubbi. Dal dischetto Diakité non sbaglia: 1-0 per gli ospiti. Sesto gol in campionato per l’attaccante ivoriano, che ha saltato buona parte della stagione per problemi fisici ma ha saputo sempre farsi trovare pronto quando chiamato in causa, trovando reti pesanti e decisive. Un minuto più tardi sono i padroni di casa a reclamare un rigore, ma l’arbitro lascia proseguire. Al 19’ pericoloso il Pineto: Della Quercia ci prova dal limite dell’area ma Petriccione è attento. Il portiere rossoblù ancora decisivo, stavolta con un grande intervento al 22’ dopo la conclusione da fuori di Lombardi. Alzano i giri gli abruzzesi, che vogliono rimettere in pari la partita.

Al 25’ Lora rimedia un giallo per un intervento in ritardo. Ancora Volpicelli cerca la via del gol, stavolta su punizione, ancora Petriccione a sbarrargli la strada. Al 33’ arriva il raddoppio firmato Sanat, che si inventa una prodezza: il trequartista ne fa fuori due, calcia fortissimo col mancino e buca Mercorelli. Gran gol dell’italo-marocchino che dopo un’annata difficile, causa infortunio, trova la prima marcatura stagionale. Brilla la Torres, anche con le riserve, ed è già avanti di due reti superata la mezz’ora. Il tecnico pinetese decide di intervenire subito: doppio cambio al 37’, con Traiani e Macario che lasciano il campo facendo spazio a Pellegrino e Teraschi. Dopo il raddoppio la Torres prova a gestire la gara, chiudendo gli spazi e tenendo a bada i padroni di casa, che provano nel finale di prima frazione ad accorciare le distanze. Saranno tre i minuti di recupero prima dell’intervallo. Proprio sul finale gli abruzzesi trovano il gol dell’1-2: protagonista Pellegrino che finta e poi fredda Petriccione col mancino.

Riapre la gara la squadra di casa nel finale. Termina così il primo tempo. È 2-1 per i sardi dopo 45 minuti piacevoli, grazie alle reti di Diakité su rigore e Sanat dopo una splendida iniziativa personale. Sul finale la Torres non riesce a contenere le offensive pinetesi e Pellegrino trova il gol che permette ai suoi di accorciare le distanze. Ancora una frazione di gioco prima del triplice fischio che sancirà il termine dello spettacolare campionato rossoblù, poi i sassaresi potranno concentrarsi esclusivamente sui playoff che potrebbero regalare a Sassari un verdetto storico, ma il percorso è ancora lungo.

SECONDO TEMPO

Inizia la ripresa. Subito rigore per il Pineto: Masala atterra Teraschi e l’arbitro indica il dischetto. Volpicelli è perfetto e trova il gol del pareggio dagli undici metri. Torres un po’ distratta, i padroni di casa ne approfittano e rimontano i due gol di svantaggio. Adesso gli abruzzesi sono in fiducia e tentano il clamoroso ribaltone. Terzo cambio per i biancazzurri: fuori De Santis e dentro Baggi. Ancora Pineto in avanti: Sannipoli calcia a botta sicura ma Kujabi è provvidenziale deviando in angolo. Ci prova Baggi al 65’: conclusione a giro che termina sopra la traversa, ma i padroni di casa continuano a insidiare l’area rossoblù. Lampo di Goglino al 67’: bella conclusione che non va lontana dallo specchio della porta. Partita che si è accesa negli ultimi minuti, entrambe le squadre vogliono chiudere il campionato con tre punti. Doppio cambio fra le file rossoblù: al 73’ arriva il momento di Cester e Fischnaller, fuori Lora e Diakité.

Un quarto d’ora al termine, ritmi un po’ calati negli ultimi minuti, ma il match rimane aperto a qualsiasi risultato. Pineto a un passo dal 3-2: Volpicelli calcia da fuori area e centra in pieno il montante. Ancora due cambi per i sardi: Liviero e Zecca rilevano Sanat e Nunziatini. Fabriani sfiora il gran gol: conclusione a giro del difensore rossoblù che termina di pochissimo al lato, Torres vicina al nuovo vantaggio. Ultimi due cambi per gli abruzzesi: fuori Della Quercia e Sannipoli, in campo Borsoi e Manu. La partita si avvia spedita verso la fine, pochi minuti ancora e poi sarà tasto stop per il campionato del Pineto, mentre per quello della Torres inizierà la fase cruciale della stagione. Quattro i minuti di recupero, mentre i padroni di casa continuano a premere per provare a regalare il successo al loro pubblico.

Non c’è più tempo: Di Loreto fischia tre volte e sancisce il termine della partita. Una Torres volenterosa non va oltre il pareggio in Abruzzu. Doppio vantaggio sassarese con Diakité e Sanat, ma i padroni di casa non demordono e dopo il gol a fine primo tempo riprendono la gara a inizio ripresa. Un punto per parte che può lasciare entrambi i tecnici soddisfatti. Tante le novità oggi in casa Torres dal primo minuto, sia per far riposare i titolari in ottica playoff, sia per testare le condizioni in campo di chi ha trovato meno spazio nell’arco della stagione. Risposte importanti, comunque, da parte dei giocatori: Diakité si conferma uomo affidabile, Sanat trova un gran gol e dà segnali concreti in vista delle prossime settimane. Adesso ci sarà da aspettare per conoscere il prossimo avversario dei sassaresi: iniziano le fasi a eliminazione diretta e la Torres, arrivata seconda, salterà i primi turni. Entra nel vivo la parte più importante della stagione: Sassari freme e la squadra è pronta a lottare per un posto nella storia.