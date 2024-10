La Torres torna in campo per la 21esima giornata del girone B di Serie C. I sassaresi sono ospiti al Romeo Neri di Rimini, dove affronteranno i romagnoli in una sfida di vitale importanza. Per la squadra di Alfonso Greco prosegue la corsa al primo posto, che da diverse settimane vede orami Torres e Cesena fronteggiarsi a distanza, a suon di gol e successi, con le inseguitrici che, salvo clamorosi ribaltoni, la fanno da spettatore.

Ad accogliere i rossoblù un Rimini in difficoltà, che dopo tre sconfitte consecutive vuole ritrovare il sorriso fra le mura amiche; una gara ricca di insidie contro una squadra che inevitabilmente dovrà cercare di risalire la china. I sardi, reduci dal rocambolesco 3-2 contro la Recanatese, sono chiamati all’ennesima prova di maturità: se la classifica sorride, d’altra parte Greco in settimana avrà lavorato per limare i dettagli, che nell’arco di una partita possono deciderne le sorti.

Servirà infatti una Torres lucida in fase di rifinitura e finalizzazione e compatta sul fronte difensivo, per evitare che quella in terra romagnola diventi una gara “trappola”. All’orizzonte si prospetta la possibilità di tornare virtualmente in vetta, in attesa del Cesena che scenderà in campo questa sera, alle 20:45, quando a Ferrara affronterà la Spal. 

Solo conferme per i rossoblù dal primo minuto: Zaccagno, Idda, Antonelli e Dametto compongono la retroguardia, sulle fasce Zecca e Liviero, mentre in cabina di regia la coppia Mastinu-Giorico, davanti il tridente pesante con Ruocco, Scotto e Fischnaller.

FORMAZIONI

Rimini (4-3-3): Colombi, Lepri, Gigli, Pietrangeli, Semeraro (81' Iacoponi); Langella, Megelaitis (88' Gorelli), Delcarro (45' Leoncini), Lamesta (88' Acampa), Morra, Ubaldi (68' Cernigoi). Allenatore: Emanuele Troise. A disposizione: Colombo, Gorelli, Stanga, Acampa, Marchesi, Leoncini, Accursi, Iacoponi, Cernigoi.

Torres (3-4-2-1): Zaccagno, Idda (69' Goglino), Antonelli, Dametto, Zecca (62' Zambataro), Mastinu (62' Cester), Giorico, Liviero, Ruocco, Scotto (77' Diakitè), Fischnaller. Allenatore: Alfonso Greco. A disposizione: Petriccione, Fabriani, Siniega, Pinna, Nunziatini, Mandrelli, Zambataro, Lora, Cester, Masala, Goglino, Diakitè, Menabò.

Arbitro: Matteo Centi, Sez. di Terni.

PRIMO TEMPO

Fischio d’inizio, con qualche istante di ritardo: è dei padroni di casa il primo pallone del match. Si studiano le squadre nei primi cinque minuti, la Torres prova a lanciare le punte in profondità, ma è attenta la retroguardia romagnola e non concede spiragli. Al 7’ Ruocco viene steso e guadagna una punizione da posizione pericolosa: sulla battuta di Mastinu la difesa biancorossa respinge in corner. Al minuto nove Morra finisce sul taccuino dell’arbitro dopo aver interrotto una ripartenza di Mastinu. All’11’ Scotto è bravo a crearsi un’occasione dal limite dell’area: il capitano riceve da Idda e finta il tiro, si accentra e tenta la soluzione a giro, ma la sua conclusione viene respinta dalla difesa. Spinge in questa fase la Torres, che, come di consueto, parte meglio degli avversari per provare a indirizzare il match.

Al 14’ arriva il vantaggio rossoblù: sugli sviluppi di un corner Colombi è impreciso nell’intervento, la palla rimane lì e termina sui piedi di Fischnaller che è più lesto degli altri e scarica la palla in rete. Vantaggio meritato per i sassaresi dopo una partenza convincente, nono gol in campionato per “Fisch”. Romagnoli che confermano il trend negativo nei primi quindici minuti, con la decima rete su 31 subita entro il quarto d’ora, mentre i rossoblù concretizzano l’ennesimo avvio decisamente positivo. Al 18’ ancora una clamorosa occasione per gli ospiti: un tiro di Scotto dal limite diventa un assist per Fischnaller, che come un felino si avventa sulla sfera e devia in spaccata, ma Colombi è prodigioso e con un gran riflesso nega la doppietta al bomber rossoblù. Al 22’ brivido per la Torres: Ubaldi riceve palla e non ci pensa due volte, destro secco che sfiora il palo lontano.

Al 24’ il Rimini trova il pareggio: grande aggancio di Delcarro sul cross dalla sinistra di Semeraro, il numero 8 incrocia col destro e trafigge Zaccagno. Reazione di nervi dei padroni di casa, che dopo aver rischiato lo 0-2 si sono affacciati pericolosamente dalle parti della Torres e hanno ristabilito la parità dieci minuti dopo il vantaggio rossoblù. Ancora romagnoli pericolosi: al 29’ una palla insidiosissima in area viene allontanata da Antonelli, che è bravo ad anticipare tutti. Sugli sviluppi del calcio d’angolo il Rimini ribalta il match: Langella calcia a botta sicura ma la sua conclusione viene ribattuta, sulla respinta arriva Ubaldi e deposita in rete il pallone del 2-1. Uno-due letale per i sassaresi, che in cinque minuti vedono vanificato il vantaggio iniziale.

La Torres prova ad uscire dalla fase di stordimento e lo fa con Fischnaller, che servito in area prende l’ascensore e svetta di testa, ma la sua conclusione viene deviata dal difensore. Al 35’ arriva il tris dei romagnoli, ancora su corner: Morra stacca benissimo di testa, Zaccagno ci arriva ma non abbastanza per evitare che la palla gonfi la rete. Blackout per i torresini, adesso sotto di due marcature. Decimo gol per il centravanti biancorosso che si porta in testa alla classifica cannonieri. La Torres sembra adesso aver accusato il colpo, sassaresi incapaci di reagire; i padroni di casa capiscono il momento e provano a piazzare il colpo del ko.

Sono quattro i minuti di recupero assegnati dall’arbitro. Al 48’ Langella ha sui piedi l’opportunità di chiudere la partita, ma servito da Lamesta in area spreca una ghiotta occasione concludendo sul fondo. Termina così la prima frazione di gioco: l’arbitro manda le squadre a riposo sul risultato di 3-1. La Torres va avanti e sfiora il raddoppio, poi notte fonda: il nono gol in campionato di Fischnaller accende la sfida, ma la reazione del Rimini è fragorosa e i biancorossi trovano 3 gol in undici minuti. Per riprendere in mano la partita servirà un secondo tempo perfetto, ma potrebbe non bastare. 

SECONDO TEMPO

Riprende il match, all’intervallo il Rimini spende il primo cambio: Delcarro, autore del gol del pareggio, lascia il campo al classe 2004 Leoncini. La Torres prova da subito ad aggredire la partita, i sardi cercano il gol che riaccenderebbe la scintilla. Al 52’ ancora Colombi miracoloso su Fischnaller: una conclusione al volo di Idda arriva sui piedi di Fischnaller, che tocca quel tanto che basta per correggere in rete, ma l’estremo difensore con un gran colpo di reni nega la gioia al numero 9. Massimo sforzo dei rossoblù per provare a rimettere in discussione la gara, il Rimini difende con tutti gli effettivi e prova a sorprendere gli ospiti in ripartenza. Al 56’ Antonelli spreca sparando altissimo dopo che Colombi aveva smanacciato un traversone in area. Due minuti più tardi i padroni di casa pericolosi con una ripartenza, Lamesta guarda in mezzo e prova a servire il compagno tutto solo, ma Antonelli intercetta. Situazione simile, ma a fasce invertite, al 59’, stavolta è Dametto a sventare il pericolo.

Al 62’ doppio cambio fra le file rossoblù: Cester sostituisce un Mastinu sottotono, Zambataro prende il posto di Zecca. Venti minuti nella ripresa: il risultato non cambia, i biancorossi resistono all’assedio sassarese e conservano al momento il doppio vantaggio. Secondo cambio per il Rimini al 68’: Cernigoi prende il posto di Ubaldi, suo il gol del vantaggio riminese. Al minuto 69 Greco si gioca il tutto per tutto: esce un difensore, Idda, e al suo posto entra Goglino, che infoltisce il reparto offensivo dei sassaresi. Episodio chiave al 71’: gioco scorretto di Morra a palla lontana e secondo giallo per il centravanti, Rimini in dieci. Venti minuti scarsi per le speranze della Torres, che adesso prova a sfruttare la superiorità numerica. Ammonito anche Colombi per perdita di tempo.

Al 77’ il tecnico sassarese si gioca la carta Diakitè, che entra al posto di Scotto. Gli ospiti provano a scardinare la difesa romagnola, ma attaccano con fretta e confusione e non riescono a trovare il bandolo della matassa. All’81’ Ruocco si mette in proprio e, dopo aver dialogato con Fischnaller, tenta la conclusione ad effetto, ma termina alta. Terzo cambio per il Rimini all’82’: Semeraro lascia il campo a Iacoponi. Torres pericolosa sugli sviluppi di un corner: Antonelli riesce in qualche modo a colpire di testa e alza un pallonetto che crea non poche difficoltà a Colombi. Il Rimini guadagna un calcio di punizione prezioso all’85’ e Dametto viene ammonito per proteste. All’87’ i padroni di casa sfiorano il poker, ancora su situazione da calcio d’angolo, con Pietrangeli che di testa colpisce il palo.

Ultimi due cambi per i riminesi: Gorelli e Acampa al posto di Megelaitis e Lamesta. Il direttore di gara assegna sei minuti di recupero. Massimo sforzo della Torres per provare a riaprire la partita, ma i tentativi dei sardi sono vani: la gara termina così. La Torres esce meritatamente sconfitta al Romeo Neri: succede tutto nel primo tempo, al gol di Fischnaller rispondono Delcarro, Ubaldi e Morra, che a 20’ dal termine si fa anche espellere per doppia ammonizione. Per i ragazzi di Alfonso Greco arriva la seconda sconfitta in campionato, adesso per il Cesena la ghiotta opportunità di allungare sui rivali diretti. Testa quindi al derby, domenica prossima, quando al Vanni Sanna arriverà l'Olbia.