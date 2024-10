La sede legale della Torres ritorna a Sassari. Nel corso dell’Assemblea straordinaria dei soci, alla presenza di Salvatore Sechi, Antonio Carboni, Mario Lodde e Massimiliano Oggiano, si è deciso a maggioranza, l’incorporamento della Società Sporting Sassari.

La Società rossoblu farà, quindi, ritorno negli storici uffici dello stadio “Vanni Sanna” concessi dall’Amministrazione comunale in cui si discuterà della programmazione della prossima stagione sportiva.

«La Torres – si legge in una nota – intende ringraziare la Sporting Sassari per il contributo fattivo in un’operazione che oggi ha trovato il suo compimento (prima non era stato possibile per tempistiche legate alle normative federali) e tutti, dal presidente ai dirigenti dello storico sodalizio sassarese (ex Don Bosco) che con il loro sostegno e la propria disponibilità hanno reso possibile la riuscita dell’operazione».

Inoltre, Venerdì 22 giugno alle 16.00, una delegazione della squadra sarà ospite della RSA San Nicola di Sassari. «Si tratta di eventi che promuovono la reminiscenza attiva, favoriscono l’integrazione sociale e l’apertura al territorio – sottolineano dalla RSA San Nicola-. «Fattori – questi – tenuti sempre ben presenti e, anzi, fondamentali nella gestione della nostra struttura. L'iniziativa ci sta a cuore e ringraziamo la Torres per aver accettato il nostro invito per vivere con noi questo momento di convivialità».