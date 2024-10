Si scaldano i motori in attesa del Sardegna Rally Race 2015. In concomitanza con la cerimonia di premiazione dei Campionati Regionali di Motociclismo 2014, a cura del Motoclub Bike Village, domenica 8 febbraio, a partire dalle 10.30 presso il Teatro Comunale di San Teodoro, e alla presenza del Presidente della Federazione Motociclistica Italiana, Paolo Sesti, delle Autorità Sportive Regionali e dei Rappresentanti delle Amministrazioni Locali, sarà presentata l’ottava edizione del Sardegna Rally Race, che si svolgerà dal 6 all’11 giugno. Durante la cerimonia verranno premiati i campioni regionali delle specialità della FMI: Motocross, Enduro e Turismo.

Saranno Pula e San Teodoro gli scenari speciali che accoglieranno l’ottava edizione del Sardegna Rally Race 2015 in programma dal 6 all’11 Giugno. Una corsa mozzafiato sulla distanza di cinque tappe che attraverserà tutta la Sardegna, sviluppandosi su un inedito asse Sud-Ovest Nord-Est che toccherà anche le località intermedie di Fordongianus e Sa Itria. Due tappe, la prima e l’ultima, saranno ad “anello”, con partenza e arrivo rispettivamente a Pula e San Teodoro.

Intoccabili i “must” del Sardegna Rally Race saranno ancora il Road-Book da autentica “università” della navigazione, l’impronta scenografica del Rally incentrata sui più bei paesaggi dell’Isola, e l’ospitalità senza compromessi offerta dalle migliori strutture ricettive delle aree attraversate dal Rally. Un punto fermo inamovibile, per i Concorrenti del Sardegna Rally Race, resta anche il costo di accesso, il più basso del Campionato del Mondo Cross-Country Rally.

Gli assi della top 10 della Dakar, tra i quali il neo vincitore Marc Coma, saranno in scena nella nostra Isola a giugno grazie alla caparbietà di Gian Renzo Bazzu e Antonello Chiara, soci fondatori della Bike Village di San Teodoro, Motoclub che cura l’organizzazione dell’evento, che sono riusciti a strappare la tappa del Mondiale ad altre nazioni facendo sì che la Sardegna venisse eletta come unico luogo in Europa ad ospitarla.

Da sottolineare la presenza in gara dell’atleta sardo Luca Manca, che riprenderà le competizioni internazionali proprio in Sardegna dopo il gravissimo incidente di cui fu vittima nella sesta tappa della Dakar 2010. Il centauro sassarese sarà presente anche alla conferenza stampa dell’8 febbraio a San Teodoro nella quale farà un annuncio in esclusiva.

C’è quindi un grande clima di attesa per questo Sardegna Rally Race che sarà ancora una volta più bello di se stesso, con contenuti tecnici e agonistici di primo livello e caratteristiche proprie, esclusive e d’avanguardia, come la navigazione superlativa, l’imbattibile ed effettiva sicurezza, e uno scenario mozzafiato.

Il Sardegna Rally Race, unico Rally europeo del Campionato del Mondo, è anche l’unica competizione ad associare da anni il record di iscrizioni al meglio del “plateau” internazionale dei migliori specialisti del Mondo, unico Rally che è vetrina di una Terra incomparabile e che offre uno scenario agonistico di altissimo livello.

Ed è proprio l’accoglienza proverbiale della terra sarda che da sempre rappresenta un plus per gli atleti: in Sardegna infatti si corre per molte ore al giorno, con un grande dispendio di energie fisiche e mentali, e si è

sottoposti ad una tensione agonistica, e anche emotiva, meravigliosamente sempre a fondo scala. Ma alla fine della lung