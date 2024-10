L’assessore allo Sport Claudia Firino ieri mattina ha partecipato alla decima Giornata dello sport paralimpico, organizzata dal Coni nazionale al Lazzaretto di Cagliari.

Il capoluogo sardo, infatti, era una delle tre sedi (le altre erano Milano e Genova) scelte in Italia per festeggiare le medaglie conquistate dagli atleti paralimpici che di recente hanno gareggiato ai Giochi di Rio de Janeiro. Accolto dalle autorità e da altri medagliati azzurri giunti dalla penisola, l’oschirese Giovanni Achenza (bronzo nel triathlon) ha ricevuto tanti applausi e una targa di riconoscimento del Comitato sardo del CIP.

“Sono orgogliosa che Cagliari, fresca vincitrice del riconoscimento di Città Europea dello Sport 2017, affianchi Milano e Genova in questa decima edizione della Giornata nazionale dello sport paralimpico – ha commentato l’assessore Firino – Un momento importante per celebrare i nostri atleti reduci dai Giochi di Rio, tra cui l’unica medaglia sarda, quella conquistata da Giovanni Achenza. L’Assessorato sostiene attivamente lo sport per gli atleti con disabilità, prevedendo da quest’anno un contributo stabile per il Cip, ente che la Sardegna, prima fra tutte le regioni, ha riconosciuto formalmente. Giornate come questa, in cui hanno preso parte anche tanti studenti delle nostre scuole, servono per abbattere gli steccati fra sport olimpico e paralimpico, per poter parlare presto di un unico movimento. Per questo sarà importante estendere le misure di sostegno anche agli atleti con disabilità, percorso che abbiamo iniziato e che contiamo di perfezionare nelle previsioni della prossima legge finanziaria”.