“L’As Roma è lieta di annunciare che Claudio Ranieri è il nuovo responsabile tecnico della prima squadra”. Mancava solo l’annuncio ufficiale, arrivato oggi, per sancire il terzo ritorno sulla panchina giallorossa dell'allenatore di Testaccio.

Un accordo trovato ieri a Londra dopo un incontro con i Friedkin durato alcune ore. Nella serata di ieri Ranieri è stato accolto da oltre 200 tifosi a Fiumicino e la novità rilevante di queste ore è che rimarrà anche al termine del campionato, ma in veste di dirigente. “Al termine della stagione assumerà un ruolo dirigenziale senior: sarà consulente della Proprietà per tutte le questioni sportive del club. La ricerca del nuovo allenatore continuerà nei prossimi mesi e Claudio avrà voce in capitolo anche in questa decisione” si legge nel comunicato ufficiale della Roma.

Ranieri quindi resterà a lungo nella Roma ma intanto, in questa stagione, dovrà accompagnare la Roma fuori dalla crisi e farla allontanare dalla zona salvezza. Per l'ex allenatore del Cagliari subito un trittico di ferro: Napoli e Atalanta in campionato e, in mezzo, l'impegno di Europa League contro il Tottenham.