In tempi di crisi per lo sport in Sardegna, con tante società che, causa problemi economici, spariscono dal calcio dilettantistico isolano, la Polisportiva La Caletta riparte con un nuovo team all’insegna della passione per il gioco di squadra.

Lo sport come gioco di squadra nella sua accezione più autentica, che unisce al di là dell’antagonismo di gara e che serve per ritrovarsi in un campo, uniti da una passione comune, sotto il nome di un team che è anche il nome di un territorio desideroso di crescere oltre le prospettive offerte dal turismo estivo.

“Vediamo il calcio come fattore aggregante fra le persone, elemento comune di una passione che unisce un territorio” Cosi il nuovo presidente Gian Mauro Angheleddu presenta la nuova squadra, pronta ad affrontare domenica 20 settembre il Campionato di Prima Categoria, girone D.

Nel team il Mister Antonio Scanu, il Mister in Seconda Michele Carzedda, il prof. Andrea Paninzutti.

La squadra è guidata da Marco Fadda, al suo quarto anno da capitano. Fadda, nel suo intervento di presentazione ringrazia i dirigenti per il loro impegno nel reclutamento dei giocatori, ostacolato dalle difficoltà economiche. Difficoltà che non hanno comunque messo a freno un sogno comune: quello di dare attraverso il calcio un senso di appartenenza sotto un comune denominatore.

Ringrazia inoltre i giocatori e tutti i sostenitori che credono in questa sfida e aggiunge che l’appuntamento più sentito della stagione che sta per essere inaugurata sarà quello del 6 gennaio, in occasione dell’incontro con la squadra di Ollolai, paese di origine di Marco Podda, scomparso in un tragico incidente stradale l’anno scorso. Podda aveva vestito per due anni la maglia de La Polisportiva la Caletta e a lui la squadra rivolge un pensiero speciale in occasione dell’inizio di questa stagione calcistica.

Il Capitano Fadda, insieme a tutto il team, invita i loro sostenitori domenica 20 alle 16 al Campo Sportivo S’Arenarju per l’incontro che verrà disputato contro i cugini del Posada. Faranno da

cornice i piccoli del crescente settore giovanile coordinato da Massimo Floris, settore che ha appena aperto le iscrizioni per dare la possibilità ai bambini calettiani di indossare in futuro la maglia della prima squadra.

La Polisportiva La Caletta avrà bisogno del sostegno di tutto il paese per credere in questa nuova sfida e lancia l’hashtag sui social #insiemeavoiegrazieavoi.