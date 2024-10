Sabato 7 ottobre si è svolta nel Palazzetto di Mozzanica (BG) - la Coppa Italia di Lotta Stile Libero.

La manifestazione è legata alla Coppa del Campione che si svolgerà nei primi giorni di dicembre a Roma e alla quale potranno partecipare solo i primi atleti classificati ai recenti Campionati Italiani Assoluti di Lotta e di questa Coppa Italia.

Nella competizione la Polisportiva Gigliotti, società barbaricina, si è distinta giungendo al 9° posto nazionale su un totale di quaranta società iscritte, prima in Sardegna assieme a quella di Sassari.

Nella manifestazione la Polisportiva Gigliotti si è distinta portando ben quattro atleti.

Si tratta di Gigliotti Giovanni Andrea e il fratello Gigliotti Marco nei 70 Kg, Cristiano Stucci nei 74 Kg e Gigliotti Edoardo nei 97 Kg.

“Tutti gli atleti hanno ben figurato - dicono dalla Polisportiva Gigliotti - e rappresentato degnamente la Sardegna, in modo particolare l'ottimo secondo posto (per la seconda volta consecutiva) di Edoardo Gigliotti che, giunto in finale, si è fatto superare per un solo punto senza riuscire tra l'altro a recuperarlo in ben sei minuti di gara. Durante tutto l'incontro è stato evidente la passività dell'atleta delle FIAMME ORO giunto ormai alla soglia dei 35 anni ultima gara programmata della sua carriera, trovando di fatto un arbitraggio molto accondiscendente. La nostra si sta facendo man mano strada nel settore della Lotta Nazionale grazie ai fratelli Gigliotti tutti capaci di competere a livello nazionale ed estero su ben tre stili di sport olimpici da combattimento e tutti riconosciuti dal Coni - Lotta Olimpica E Greco Romana - Judo e Sambo, orgoglio tutto Nuorese in quanto unici”.

I prossimi eventi sono previsti per sabato 21 ottobre con la partecipazione al Trofeo Piroddu di Lotta a Sassari e la gara di Gigliotti Edoardo nel Sambo a Madrid valida come Campionato Europeo categoria 90 kg.