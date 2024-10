La nuova maglia farà il suo esordio il 12 ottobre in occasione di Italia-Grecia.

Al posto della casacca azzurra il nuovo colore scelto, tra non poche polemiche, è il verde.

Il motivo? PUMA Football ha creato un kit verde per la Nazionale che si ispira al periodo rinascimentale e celebra i tanti giovani talenti che stanno diventando sempre più protagonisti dei successi degli Azzurri.

“Il kit – spiega Puma - segna una nuova era per la Nazionale nel momento in cui un gruppo di giovani calciatori sta conquistando un ruolo importante nella rosa Azzurra (12 calciatori tra quelli in raduno da oggi a Coverciano hanno 25 anni o meno). Con motivi ispirati ai tessuti e all'architettura del Rinascimento, il colore verde del kit risale alla "Maglia Verde" indossata per un’unica volta dall’Italia durante la vittoria per 2-0 contro l'Argentina nel dicembre 1954 allo Stadio Olimpico di Roma”.

Perché era stato scelto l’azzurro? Se i colori della bandiera italiana sono il verde, il bianco e il rosso perché si chiamano “azzurrini”? Fonti storiche spiegano che il colore azzurro sia stato scelto in onore di Casa Savoia, dinastia regnante all'epoca in Italia, in quanto rappresentava il colore del loro casato fin dal 1360: il blu Savoia, un azzurro molto intenso.

La tenuta azzurra è stata indossata la prima volta il 6 gennaio 1911 quando, all'Arena Civica di Milano, fu disputato un incontro calcistico tra la nazionale italiana e quella ungherese. Prima dell’azzurra c’è stata la bianca, diventata il colore della seconda maglia.

Le opinioni. In tanti non hanno gradito il cambio di colore e sui social si scatenano i commenti. “Non si svende la storia”, ha detto ad esempio Bruno Vespa.