Ester Tola è ancora una volta campionessa italiana di calcio balilla. Ne dà notizia il sindaco di La Maddalena Fabio Lai.

"È una disciplina molto particolare, lo ammetto, non ne conoscevo i dettagli. Ma senza dubbio un altro bellissimo modo per far parlare di noi, soprattutto quando persone come Ester raggiungono questi importanti risultati", scrive il primo cittadino.

"Campionessa italiana di doppio femminile, campionessa italiana lega a squadre, seconda classificata al campionato misto e terza classificata al campionato regionale oltre ad aver partecipato alla Champions League di calcio balilla. Complimenti alla nostra campionessa!", conclude.