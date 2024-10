Il Cagliari subisce la seconda, pesantissima, sconfitta consecutiva, mostrando a Roma contro la Lazio il peggio del peggio. Dopo i 5 gol subiti contro la Fiorentina, ecco i 4 dell’Olimpico che fanno del Cagliari la peggior difesa del campionato con 23 gol subiti in 10 giornate.

Match partito male fin dal 6’, quando Keita ha portato in vantaggio la squadra di casa e proseguita male dopo i gol di Immobile, doppietta per lui. Nel mezzo il Cagliari ha sciupato anche qualche buona chance per tornare in partita. Nella ripresa poi Borriello sbaglia dopo un quarto d’ora il rigore del possibile 3-1 e alla fine, con Felipe Anderson è arrivato pure il 4-0. Il gol della bandiera del Cagliari lo segna uno della Lazio, Wallace, con un autogol.

Il Cagliari era sceso in campo con il solito 4-3-1-2 con Bittante, Ceppitelli, Barella e Melchiorri al posto di Pisacane, Salamon, Di Gennaro e Saucome cambi rispetto al match contro la Fiorentina. Ma i segnali di una serata storta si vedono subito, visto che la Lazio è già in vantaggio dopo 6’ con Keita, che approfitta di un buco difensivo del Cagliari, troppo sbilanciato dopo un calcio d’angolo a favore.

Così come contro la Fiorentina, i rossoblu subiscono la botta del gol e al 23’ sono già sotto di due gol, a causa del gol su rigore di Immobile, concesso per fallo di Ceppitelli sullo stesso centravanti ex Torino. Qui il Cagliari ha una reazione e va vicino al gol prima con Borriello e poi con Melchiorri. Ma è solo un’illusione visto che al 28’ la Lazio fa tris con Immobile dopo un erroraccio di Barella, che favorisce il gol a tu per tu con Storaridell’attaccante italiano. Il primo tempo va avanti tra nervosismi vari e contatti ravvicinati tra i giocatori delle due squadre.

Nella ripresa inizialmente la Lazio controlla il match, col Cagliari che ci prova fin da subito, trovando un calcio di rigore per fallo su Melchiorri di Keita. Ma Borriello lo calcia incredibilmente fuori. Pochi minuti dopo altra chance per il Cagliari con un colpo di testa di Ceppitelli, ma Marchetti è attento.

Al 23’ Murruesce per infortunio con le mani in faccia per la disperazione, sembra qualcosa di grave. Al 34’ la Lazio chiude definitivamente il match con Felipe Anderson che si beve la difesa rossoblu e batte Storari. A 4 minuti dalla fine ecco il gol della bandiera del Cagliari, con un autogol di Wallace.Il match, dopo 4 minuti di recupero, si chiude così. LAZIO-CAGLIARI 4-1.

Ecco il tabellino del match:

LAZIO (4-3-3): Marchetti; Patric, Wallace, Hoedt, Radu; Parolo (dal 21’ st Murgia), Cataldi, Lulic (dal 37’ st Leitner); Felipe Anderson, Immobile (dal 28’ st Lombardi), Keita. A disposizione: Strakosha, Vargic, Basta, Prce, Vinicius, Milinkovic, Kishna, Luis Alberto, Djordjevic. All. Inzaghi.

CAGLIARI (4-3-1-2): Storari; Bittante, Ceppitelli, Alves, Murru; Isla (dal 10’st Dessena), Tachtsidis, Padoin; Barella; Borriello (dal 30’ st Giannetti), Melchiorri. A disposizione: Colombo, Rafael, Pisacane, Salamon, Di Gennaro, Munari, Sau All. Rastelli.

Marcatori: Keita, Immobile (2), Felipe Anderson, Wallace (aut.)

Ammoniti: Wallace, Keita, Tachtsidis, Ceppitelli, Dessena,

Espulsi: nessuno

PAGELLE

I PIU’

Sinceramente oggi non si salva nessuno. Per l’atteggiamento arrendevole avuto fin dall’inizio, nessuno si può salvare.