Il solito, infallibile, Immobile, a segno due volte, poi la zampata di Bastos. Senza troppo faticare, come solo le grandi sanno fare, la Lazio archivia anche la pratica Cagliari, che inizia con una sconfitta pesante (la quinta di fila) l'era post-Rastelli. Diego Lopez non può certo festeggiare il ritorno in Sardegna, anche se l'impegno - già di per se' proibitivo - si è complicato subito a causa delle indecisioni del giovane portiere Crosta, che ha commesso fallo da rigore su Immobile e non ha mai dato prova di sicurezza.

Per la Lazio un 3-0 abbastanza comodo, anche se sull'1-0 e' stato annullato un gol a Farias, via Var, per un fuorigioco che non sembra esserci. Un episodio che avrebbe potuto cambiare l'esito dell'incontro, anche se la differenza tecnica tra le due formazioni e' apparsa abissale. Inzaghi cosi' si ritrova al terzo posto a braccetto con la Juventus ma Inter (+1) e Napoli (+3) si sono riavvicinate. E con un Immobile cosi', nessun traguardo è impossibile.

Il primo tiro e' di marca rossoblu' (Sau impegna Strakosha), la prima vera occasione capita sulla testa di Luis Alberto (alto). Poi inizia l'ennesimo Immobile-show: l'ex attaccante del Torino, lanciato a rete, viene atterrato da Crosta: rigore ineccepibile che Ciro-gol trasforma. I biancocelesti sfiorano il raddoppio in altre due circostanze con Immobile e Milinkovic-Savic, il 2-0 arriva comunque puntuale prima dell'intervallo: Marusic appoggia per Immobile, che di testa firma la doppietta personale che equivale a un'ipoteca sulla gara.

Tutto fin troppo facile per una Lazio che affonda come lama nel burro nella difesa cagliaritana: per Immobile e' gia' il gol numero 13 in questo primo, memorabile, scorcio di stagione. Prima dell'intervallo gran punizione di Joao Pedro, fuori di un nulla. Giochi definitivamente chiusi in avvio di ripresa: punizione di Luis Alberto, Bastos anticipa tutti e mette dentro il 3-0 che fa di fatto calare il sipario nonostante manchi ancora un tempo intero.

Lopez ci prova inserendo forze fresche (Farago' e Pavoletti), la Lazio tira inevitabilmente i remi in barca pensando ai prossimi impegni: il gran tiro di Farias regala applausi anche a Strakosha, che devia sulla traversa prima che Pavoletti - in fuorigioco, stavolta netto - la metta dentro da due passi; il portiere albanese e' attento anche su Ionita, innescato da Miangue. C'e' gloria per tutti in questa notte romana, la Lazio vola sempre piu' in alto. Per il Cagliari quinta sconfitta consecutiva e all'orizzonte una sorta di spareggio salvezza con il Benevento.