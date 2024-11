La Lazio batte il Cagliari 2-1 nell'11esima giornata di Serie A. Un rigore di Zaccagni nel secondo tempo permette alla Lazio di superare il Cagliari, che ha concluso la partita in nove uomini. Per la Lazio terza vittoria di fila in campionato e terzo posto in classifica. Per i rossoblù, invece, terza sconfitta consecutiva (dopo Udinese e Bologna) e 9 punti in classifica, quintultima al pari di Genoa, Como e Parma).

LE FORMAZIONI

Lazio (4-2-3-1): Provedel, Lazzari (36' st Marusic), Gila, Romagnoli, Pellegrini, Guendouzi (28' st Zaccagni), Rovella, Isaksen (18' st Pedro), Dia (35' st Dele-Bashiru), Noslin (1' st Vecino), Castellanos. (35 Mandas, 55 Furlanetto, 2 Gigot, 22 Castrovilli, 20 Tchaouna). All.: Baroni.

Cagliari (4-4-1-1): Scuffet; Zappa, Luperto, Mina, Augello (23' st Obert), Zortea (33' st Felici), Makoumbou, Adopo, Luvumbo (39' st Palomino), Gaetano (23' st Viola), Piccoli (39' st Deiola). (1 Ciocci, 37 Azzi, 23 Wieteska,18 Marin, 21 Jankto, 71 Sherri, 9 Lapadula, 16 Prati, 30 Pavoletti, 80 Kingstone). All.: Nicola

Arbitro: Ayroldi di Molfetta

Reti: nel pt 2' Dia, 41' Luvumbo, nel st 31' Zaccagni (R) Angoli: 3-2 per il Cagliari Recupero: 1' e 5'. Espulsi: Mina 34' st per doppia ammonizione, Adopo 34' st per doppia ammonizione.

Ammoniti: Adopo, Augello, Noslin, Mina, Zappa, Lazzari, Luvumbo, Luperto, Rovella per gioco falloso. Spettatori: 36.000.