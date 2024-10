Un solo punto divide il Cagliari dalla zona retocessione, ma c'è.

L'effetto Zola sul gioco dei rossoblu pare essere stato rigenerante. Dopo la brutta sconfitta all'esordio (5-0 a Palermo) il tecnico di Oliena ha centrato tre risultai utili consecutivi contro Cesena (2-1), Udinese (2-2) e ieri il Sassuolo sconfitto per 2-1.

I tifosi del Sant'Elia tirano un sospiro di sollievo per una stagione che sembrava compromessa dalle scelte tattiche di Zeman e che pare ora rivitalizzata dall'arrivo in panchina di Gianfranco Zola oltre che dalla scoperta e dall'arrivo di elementi interessanti in rosa come gli attaccanti Joao Pedro e Duje Cop che negli ultimi incontri sono stati protagonisti.

La Juventus che questo pomeriggio, grazie ai gol di Pogba e Lichtsteiner, ha sconfitto per 2-0 il Chievo (diretto concorrente del Cagliari nella lotta salvezza) ha permesso ai sardi di uscire, per ora, dalla palude della zona retrocessione. Chievo 18 e Cagliari 19 punti: sarà dura, non resta che lottare.