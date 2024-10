La Juve vince senza nemmeno scendere in campo il terzo scudetto di fila dell'era Conte.

La sonora sconfitta per 4-1 rimediata dalla Roma in trasferta a Catania ha regalato ai bianconeri la certezza matematica dello scudetto ancor prima di giocare, la Juve già a +8, infatti, incontrerà stasera l'Atalanta a Torino dopo che ieri per tutta la sera giocatori e tifosi hanno festeggiato il 30esimo titolo ufficiale.

"Non c'è 2 senza 3", questa la stampa sulle magliette della festa bianconera con il 3 e il 2 a formare un 32 come il numero degli scudetti rivendicati dal popolo juventino contro le sentenze di Calciopoli.

Gli uomini di Conte hanno dominato il campionato abbattendo ogni record e adesso che hanno centrato l'obiettivo hanno già un nuovo traguardo da raggiungere: i 100 punti in classifica. Per questo la partita di stasera non sarà certo priva di emozioni.