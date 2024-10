Un’intera “Giornata dello Sport” dedicata alle Società sportive che promuovono lo sport per adulti, giovani e bambini. L’evento, promosso dal Comune di Porto Torres insieme alle Associazioni che hanno aderito, si terrà nel cuore della città, a Piazza Umberto I con il Corso Vittorio Emanuele, sabato 13 ottobre.

Dal mattino sino alle 19.00 ci si potrà cimentare nelle più svariate attività sportive Nel pomeriggio si terranno le premiazioni delle società e degli atleti, segnalati dalle stesse associazioni, che si sono particolarmente distinti nel corso dell'ultima stagione sportiva.

«Per tutta la giornata, negli spazi e negli stand messi a disposizione dal Comune, sia in piazza che nel tratto del Corso Vittorio Emanuele compreso tra via Mare e via Ponte Romano, le associazioni potranno illustrare le attività svolte in città. Le società hanno un ruolo importante nella formazione dei ragazzi e il nostro obiettivo è far conoscere ai cittadini le tante opportunità di aggregazione e pratica sportiva che esistono a Porto Torres», ha sottolineato l'Assessora allo Sport, Mara Rassu.

«Si potrà fare qualche tiro a canestro, palleggiare sotto rete, provare le mosse di Judo, Karate e Mma sul tatami, assistere ai flash mob delle associazioni di ballo, tirare dei calci a un pallone. In collaborazione con la “Fondazione via Libio 53” – ha aggiunto – avremo momenti di sport e intrattenimento anche in via Libio, dove la disciplina protagonista sarà la boxe. Abbiamo, inoltre, avuto adesioni da parte di associazioni d'equitazione che porteranno i pony nel Corso Vittorio Emanuele».

«L'invito è stato esteso a tutte le società e riconosceremo l'impegno delle stesse, e quello dei loro atleti, con un'attestazione di merito a fine evento. La Giornata dello Sport sarà l'occasione speciale per omaggiare un grande campione di Porto Torres, il pugile Tore Erittu, che quest'estate ha conquistato il titolo italiano nei professionisti. Crediamo che questo appuntamento – ha concluso la Rassu – possa diventare la cornice migliore per celebrare i diversi talenti turritani emergenti nelle diverse discipline sportive, anche negli anni a venire».