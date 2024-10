Nei social network esplode la gioia per la conquista della maglia rosa da parte del talentuoso scalatore sardo Fabio Aru. I fans non stanno nella pelle ed esprimono tutta la loro ammirazione per l'impresa del giovane villacidrese che ha strappato il primato allo spagnolo Alberto Contador caduto a 3 km dall'arrivo.

In attesa della crono di questo pomeriggio, tappa fondamentale ai fini della classifica, i commenti di giubilo impazzano sul web.

"Orgoglio sardo!" esulta Corrado. "Che emozione vederlo vestito in rosa" racconta Simona. E poi Angelo: "Se mantieni alla cronometro puoi davvero sognare. La Sardegna è con te!".

E infine Tore compone una vera e propria lode a Fabio Aru: "Vola Fabio, vola! Bellissimo, meravigliosamente bravo. Me ne sono accorto da subito che non eri caduto; i cronisti in tv dicevano che eri in ritardo, ma ormai da anni riconosco la tua andatura tra le mille diverse dei tuoi avversari e tu eri davanti a tutti in caccia della maglia Rosa. Fabio sei stato eccezionale e non solo fortunato, Da amante del ciclismo per anni ho atteso che un figlio della mia terra arrivasse nell'Olimpo delle due ruote. Adesso c'è ancora da lottare, domani nella crono forse Contador si riprenderà lo scettro, anche se penso che tu sia molto migliorato nelle gare contro il tempo. Chissà?? Di sicuro c'è che già da domenica mattina dovrai ricordarti quel che il nostro Inno Sardo recita: "Cando si pesat su entu, est prezisu benturale". Ed allora segui il Vento della Gloria e Vinci per Noi la Corsa più difficile e più bella del Mondo.."