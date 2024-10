"Combatteremo il nazismo", anziché "combatteremo il razzismo". E' la gaffe commessa dal capitano azzurro Giorgio Chiellini, che prima di Italia-Austria ha spiegato ai microfoni della Rai la scelta della Nazionale di non inginocchiarsi. La gaffe del difensore della Juve è divenuta virale sui social.

"Non c’è stata nessuna richiesta, quando capiterà e ci sarà la richiesta dell’altra squadra, ci inginocchieremo per sentimento di solidarietà e sensibilità verso l’altra squadra. Ma cercheremo sicuramente di combattere il ‘nazismo’ in altro modo, con delle iniziative insieme alla Federazione nei prossimi mesi", ha dichiarato Chiellini.