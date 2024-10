Sabato 25 maggio alle 21.30 al Pala Corbia, in via Pacinotti ad Alghero, si giocherà la semifinale playoff del campionato di serie C2 di calcio a 5 tra la Futsal Alghero e la Dym Sport.

La società giallorossa anche stavolta confida in un palazzetto stracolmo per inseguire il sogno C1.

“Arriviamo carichi come sempre – queste le parole di mister Fabio Cossu –, ci attende una partita importante e inevitabilmente ci sarà un po’ di tensione ma la squadra si è allenata bene in settimana. Ero consapevole che lavorando sodo avremmo raccolto dei frutti. Siamo arrivati fin qui, ora proveremo a giocarcela sino in fondo sperando in un pubblico numeroso”.

Anche la gara di sabato sera al Pala Corbia è a “turno secco”. In caso di parità sono previsti due tempi supplementari di cinque minuti ciascuno. Qualora anche al termine dei tempi supplementari le squadre risultassero in parità, per determinare le squadre vincenti, si terrà conto della miglior posizione di classifica al termine della “regular season”. Gli arbitri saranno Gianni Corona (Oristano) e Alessandro Desogus (Carbonia).