Primo trofeo per la Futsal Alghero. La squadra allenata da Fabio Cossu ha vinto il Mastercup 2017 di calcio a 5, torneo che ha aperto la stagione del PGS provinciale.

I giallorossi l’hanno spuntata contro l’Audax Algherese Calcio 5 che, nella finale giocata giovedì sera nella palestra Ipia, si è presentata in campo con i giocatori che questo fine settimana inizieranno il campionato di serie C2 regionale.

Un duro banco di prova, dunque, per la Futsal Alghero superato positivamente grazie a una grande prova di carattere che ha permesso di recuperare tre gol di scarto. 4-4 il risultato dei tempi regolamentari, con la squadra di Cossu che ha poi avuto la meglio ai calci di rigore con una parata decisiva del proprio portiere.

C’è poco tempo per festeggiare, però, perché la Futsal Alghero è già concentrata per l’esordio nel campionato Masteseries in programma nella palestra Ipia lunedì 23 ottobre alle 21:15.