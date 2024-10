Futsal Alghero sfortunata ma anche sprecona nel match della 19ª giornata di serie B. Il Domus Bresso espugna la palestra di Usini con il punteggio di 5-4.

Eppure la gara era iniziata nel migliore dei modi per i giallorossi con il 2-0 firmato Molina. La squadra di mister Monti sfiora anche il 3-0 ma una disattenzione difensiva riporta in partita la formazione lombarda, che pareggia i conti trasformando un rigore molto dubbio. Prima dell’intervallo arriva anche il 3-2 ospite. Nella ripresa il Domus Bresso allunga sino al 5-2, poi scatto d’orgoglio degli algheresi che, anche grazie alla carta del portiere di movimento si avvicinano sul 5-4. Finisce così il match, con Roberto Fiori che sarà costretto a saltare il prossimo match per un’ammonizione fin troppo eccessiva. Giochi per la salvezza comunque ancora apertissimi, con la possibilità di agguantare il terzultimo posto, utile per gli spareggi.

Si è concluso invece il campionato dell’Under 19. La squadra allenata da Valentino Neri ha travolto 12-2 l’Elmas al Pala Manchia, chiudendo al quinto posto e con uno dei giovani più interessanti, Nikolas Capovani, vice capocannoniere del girone. Ma al di là dei risultati, è evidente la crescita complessiva della squadra, composta da molti ragazzi ben al di sotto del 18 o 19 anni.

E sta diventando numeroso anche il gruppo dell’Under 15, guidato da Daniele Pica. Nelle prossime settimane la società giallorossa organizzerà diversi tornei riservati proprio ai più giovani.