Tiene banco il caso Salt Bae nel mondo del calcio. Il celebre macellaio e ristoratore turco, da quasi 50 milioni di follower su Instagram, è finito nel mirino della Fifa dopo essersi fatto immortalare con la coppa fra le mani dopo la finale mondiale fra Argentina e Francia.

L'imprenditore, infatti, durante i festeggiamenti è entrato in campo, posando con alcuni giocatori dell'albiceleste e prendendo in mano il trofeo. Tuttavia, come previsto dal regolamento, la coppa può essere toccata soltanto da giocatori, familiari, addetti allo staff e capi di stato.

Secondo numerose fonti, la Fifa avrebbe dunque deciso di aprire un dossier sulla sua entrata immotivata nel campo e i successivi scatti condivisi sui social. Un portavoce ha comunicato che "saranno prese misure appropriate".