Si è chiusa, da pochi minuti, la decima giornata dei campionati che vedono impegnate, tra le altre, le squadre del Meilogu. In promozione (girone B), sconfitta esterna di misura (2-1) del Bonorva sul campo del Posada. Per i biancorossi a segno il bonnanarese Alessandro Mazoni. In classifica, la squadra di Massimiliano Nieddu rimane ferma a 8 punti.

In prima categoria (girone D), continua la corsa straordinaria del Pozzomaggiore che, tra le mura amiche, batte 3-0 l’Ottava grazie a una doppietta di Piras e Meloni. Successo in casa anche per il Siligo che, in rimonta, sconfigge per 2 a 1 il Malaspina. Per i gialloblu a segno Ninaldeddu su rigore e Piras. Seconda sconfitta consecutiva per il Thiesi che viene sconfitto per 2 a 0 dall’Ittiri. La classifica vede sempre al comando i rossoblu di Ruiu con 24 punti mentre la formazione di Mario Fadda sale al secondo posto con 20. La compagine di Rassu resta ferma a 19 punti.