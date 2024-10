In archivio la diciannovesima giornata dei campionati che vedono impegnate le quattro squadre del Meilogu. In promozione (girone B), importante successo casalingo per il Bonorva che trafigge, 4 a 0, il malcapitato Castelsardo grazie alle reti di Ouro (doppietta), Riccardo Sanna e del capitano Salvatore Deriu. In classifica i biancorossi di mister Massimiliano Nieddu salgono a quota 22 punti.

In prima categoria (girone D), vittoria esterna del Pozzomaggiore che, nell’anticipo giocato ieri pomeriggio al Binza Manna, ha battuto nel derby del Meilogu, il Siligo per 3 a 0 grazie alle reti del capocannoniere del torneo Angelo Meloni, Alessio Piras e Mariano Solinas. Gigi Marras regala la vittoria alla Polisportiva Thiesi sul difficile campo del Malaspina (0-1). La classifica vede i rossoblu di Ruiu in testa con 43 punti seguiti dai neroverdi di Giammario Rassu a 41. I gialloblu di Mario Fadda rimangono fermi a 31 punti.