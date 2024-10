Il maltempo non ha fermato le partite delle squadre del Meilogu in questa ventunesima giornata di campionato. In promozione (girone B), successo casalingo per la Polisportiva Bonorva che batte 3 a 0 il Cus Sassari grazie a una doppietta di Riccardo Sanna e alla rete di Ouro. In classifica, i biancorossi salgono a quota 28 punti.

In prima categoria (girone D) pareggio per 0 a 0 tra Molte Alma e Pozzomaggiore. Il Thiesi, grazie a Foddai, espugna il campo del Bottidda per 1 a 0. Con lo stesso punteggio, la Lanteri Sassari ha la meglio sulla Polisportiva Siligo al Binza Manna. La classifica vede i neroverdi di Giammario Rassu a 47 punti, tre in più dei rossblu di Ruiu (44). I gialloblu di Mario Fadda restano fermi a 32 punti.